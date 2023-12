Fit jabłecznik to deser, który nie pójdzie w boczki. Wszyscy zapytają was o przepis

Jabłecznik, czyli ciasto z kawałkami jabłek, to popularny wypiek, który gości na wielu polskich stołach. W odróżnieniu od szarlotki, którą przygotowuje się na kruchym lub półkruchym cieście, jabłecznik możecie zrobić też na cieście biszkoptowym, tortowym, ucieranym czy francuskim. Sprawdźcie, jak rozróżnić szarlotkę, jabłecznik i ciasto z jabłkami. Jeśli z kolei zdecydujecie się na przygotowanie szarlotki – koniecznie postawcie na najlepszą szarlotkę z budyniem, smakuje obłędnie.

Jak zrobić jabłecznik w wersji dietetycznej? Przepis

Ten dietetyczny jabłecznik jest bez dodatku cukru i na bazie mąki pełnoziarnistej. Ten typ mąki jest polecany podczas diety odchudzającej – choć nie jest ona najmniej kalorycznym wyborem, to jest bogata w wartości odżywcze, takie jak witaminy z grupy B, witaminę K, D i E, białko, żelazo, fosfor, potas i cynk. Dodatkowo dzięki zawartemu w niej błonnikowi, wspomaga pracę jelit i reguluje funkcjonowanie układu trawiennego.

Przepis: Fit jabłecznik Ten przepis na jabłecznik będzie idealny dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki Na spód:

1 szklanka płatków owsianych

1 żółtko

1 łyżka jogurtu

pół szklanki pszennej mąki pełnoziarnistej

5 łyżek ksylitolu

75 g miękkiego masła

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Na nadzienie jabłkowe:

1 kg jabłek

pół łyżeczki cynamonu

1 białko jaja

Na kruszonkę:

pół szklanki mąki pełnoziarnistej

50 g masła

4 łyżki ksylitolu Sposób przygotowania Przygotujcie kruszonkęNajpierw wymieszajcie wszystkie składniki na kruszonkę, a następnie zagniećcie je w kulkę. Włóżcie ją do lodówki na około 30 minut. Połączcie składniki na spód ciastaZblendujcie płatki owsiane na mąkę i dodajcie do nich pozostałe składniki na spód ciasta. Całość zmiksujcie. Jeśli będzie taka potrzeba – dodajcie odrobinę wody. Gdy całość ostygnie – dodajcie też białko jaja. Zróbcie nadzienie do jabłecznikaZetrzyjcie jabłka na tarce, włóżcie do garnka, dodajcie cynamon, a następnie duście kilka minut pod przykryciem z dodatkiem wody. Upieczcie ciastoWyłóżcie blaszkę papierem do pieczenia i wylepcie ciastem na spód. Następnie wyłóżcie masę jabłkową, a wierzch posypcie kruszonką. Jabłecznik pieczcie w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 50 minut – do momentu, aż wierzch będzie rumiany.

Z czym podać fit jabłecznik? Dietetyczne propozycje

Klasycznie jabłecznik lub szarlotkę podaje się z bitą śmietaną lub lodami. Te produkty są jednak dość kaloryczne, dlatego na diecie odchudzającej lepiej się ich wystrzegać. Jeśli nie chcecie jednak z nich rezygnować – postawcie na domowe lody, w których cukier zastąpicie naturalnymi słodzikami, takimi jak: miód, syrop z agawy lub syrop klonowy, a także bitą śmietanę z niską zawartością tłuszczu. Możecie sięgnąć również po jogurt naturalny – wybierzcie ten typu greckiego. Delikatnej słodyczy doda też jogurt kokosowy.

Chrupkości i ciekawej tekstury wypiekowi nada z kolei posypka z pokruszonych migdałów lub orzechów. Możecie wykorzystać też domową granolę z płatków owsianych, orzechów, suszonych owoców. Sprawdzi się idealnie, jeśli zrezygnujecie z przygotowania kruszonki.

Desery w wersji dietetycznej pomogą w odchudzaniu

Desery w wersji dietetycznej są ciekawymi alternatywami dla tradycyjnych wypieków i innych słodyczy. Jest to świetna opcja dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami, ponieważ w ten sposób nie muszą całkowicie rezygnować z jedzenia słodkości. Pyszną propozycją jest między innymi fit tiramisu lub dietetyczna napoleonka. Przygotowując takie „fit desery” ważne jest, by skupić się na używaniu naturalnych słodzików (ksylitol czy miód), zamiast dodawać do nich cukier. Stosuje się wtedy też zdrowsze zamienniki innych składników, na przykład płatki owsiane czy kaszę jaglaną, aby zmniejszyć ilość kalorii i poprawić wartość odżywczą.

Z kolei zamiast białej mąki warto też wybrać mąkę kokosową czy migdałową. Dodajcie również więcej produktów bogatych w błonnik pokarmowy, które zapewniają uczucie sytości, ale też pozytywnie wpłyną na zdrowie waszych jelit. Możecie też wykorzystać przyprawy, które pomagają schudnąć, takie jak: kurkuma, imbir, kardamon, cynamon.

