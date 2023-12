Napoje odchudzające, które macie w domu. Siostra zdradziła mi te patenty na płaski brzuch

Odchudzanie się to proces, który wymaga stosowania zdrowej diety, a także położenia nacisku na regularną aktywność fizyczną. Kluczem do sukcesu jest spożywanie zbilansowanych posiłków, ale też kontrolowanie ilości przyjmowanych kalorii. Istotne jest także unikanie wysokokalorycznych przekąsek. By schudnąć, warto pić też napoje, które wspomagają ten proces. Okazuje się, że większość z was ma je w swoim domu – wystarczy tylko po nie sięgnąć. Dobrym pomysłem jest picie koktajli warzywno-owocowych, ale nie tylko.

Picie wody wspomaga proces odchudzania

Istotnym elementem diety odchudzające jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Przede wszystkim należy wtedy postawić na picie wody. Może to pomóc w utrzymaniu uczucia sytości, co z kolei przekłada się na zmniejszenie spożywanych kalorii podczas posiłków. Woda także wspomaga metabolizm, co jest bardzo ważne podczas odchudzania. Picie wody wspomaga także transport substancji odżywczych.

Zalecane jest spożywanie odpowiedniej ilości wody każdego dnia, co może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb organizmu i aktywności fizycznej. Dorosły i zdrowy człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów wody dziennie. Najlepiej jest sięgać po wodę źródlaną lub mineralną dobrej jakości, która zawiera jony wapnia, magnezu, potasu. Wybierzcie też wodę niegazowaną i niskosodową. Wody gazowane mogą zwiększać apetyt, a także powodować wzdęcia, dlatego lepiej jest ich unikać. Jeżeli nie lubicie smaku samej wody – możecie wybrać na przykład odchudzającą wodę cytrynową. Ciekawym urozmaiceniem może być też dodanie świeżych listków mięty, plasterka pomarańczy lub imbiru.

Przy utracie wagi pomoże też kawa

Choć kawa kojarzy nam się głównie z działaniem energetycznym, wspaniałym smakiem i aromatem, to napój ten może też ułatwić nam walkę z nadprogramowymi kilogramami. Zawarta w kawie kofeina przyspiesza metabolizm. Pomaga też zahamować apetyt i spalić tłuszcz. Żeby skorzystać z jej dobroczynnego działa, należy jednak pić ją bez cukru, śmietanki oraz innych kalorycznych dodatków. Możecie dodać niewielką ilość mleka odtłuszczonego. Możecie spróbować też pić kawę z cytryną, dzięki czemu odchudzanie będzie jeszcze prostsze. Również kawa z kardamonem spala tłuszcz w mig.

Herbata jako napój, dzięki któremu zgubicie dodatkowe kilogramy

Herbatą, która najlepiej zadziała podczas procesu odchudzania, jest zielona i czerwona odmiana. Zielona herbata pita regularnie zmniejsza apetyt, a także wchłanianie tłuszczu z pożywienia w przewodzie pokarmowym. Zawarte w niej katechiny wpływają pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej. Z kolei polifenole wykazują działanie antyoksydacyjne, a teina wspomaga metabolizm. Dodatkowo zielona herbata wpływa też korzystnie na gospodarkę lipidową. Zaleca się picie dwóch filiżanek dziennie takiej herbaty. Wcześniej warto sprawdzić, jak pić zieloną herbatę.

Możecie wybrać też herbatę czerwoną – dzięki zawartym w niej enzymom i teinie wspomaga ona metabolizm oraz zapobiega nadmiernemu odkładaniu tkanki tłuszczowej ze spożytego pożywienia. Zaleca się wypijanie 3-5 filiżanek dziennie (najlepiej po posiłkach).

