Wystarczą dwa proste nawyki w codziennej diecie, a waga zacznie lecieć w dół. Przyjemnie i skutecznie

Stawianie sobie zrzucenia dodatkowych kilogramów za nadrzędny cel może być frustrujące i często kończy się katastrofą. Lepiej postawić na proste nawyki, które sprzyjają zachowaniu zdrowej sylwetki i dobrego samopoczucia. My dziś polecamy dwa sposoby, które w zimowe dni nie tylko poprawią nastrój, ale i niepostrzeżenie sprawią, że wskaźnik wagi zacznie pokazywać niższe wartości.

Pij dużo zimowych herbat

W zimowe miesiące odpowiednie nawodnienie jest równie ważne, co wiosną i latem, jednak o wiele trudniej wtedy pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody. Co ma picie do odchudzania? Odpowiednie nawodnienie pomaga hamować apetyt i wspiera przemianę materii. Po pierwsze pomaga hamować apetyt i ułatwia oczyszczanie organizmu. Jednocześnie poprawia koncentrację i dodaje energii, co sprawia, że chętniej podejmujemy aktywność fizyczną.

Tak jak w wakacje starasz się nosić ze sobą butelkę wody, tak zimą miej w zasięgu ręki dzbanek lub termos z ciepłą herbatą. Sama herbata nie ma kalorii, więc można ją pić bez obaw, a dodatkowo warto wzmocnić jej działanie odchudzające, dodając takie składniki wspierające odchudzanie jak cytryna, żurawina, cynamon czy goździki. Warto też sięgać po herbaty uważane za najbardziej sprzyjające zgubieniu dodatkowych kilogramów, czyli herbatę zieloną i herbatę czerwoną.

Jedz rozgrzewające zupy

Rozpoczęcie obiadu od dobrej zupy sprawi, że poczujesz sytość i w efekcie zjesz mniej. Naukowcy z Boston University przeprowadzili badanie, z którego wynika, że zjedzenie zupy jarzynowej przed głównym posiłkiem zapobiega przejadaniu się. Trzeba jednak zwracać uwagę, z jakich składników została przygotowana zupa. Nie może być zbyt tłusta, ani zawierać dużych ilości soli. Postaw na zdrowe i rozgrzewające zupy na bazie bulionów warzywnych, drobiowych, grzybowych czy rybnych. Zimą dobrze sprawdzą się zupy na bazie roślin strączkowych, które są źródłem białka i szybko zapewniają uczucie sytości.

