Ta świąteczna kawa nie tylko smakuje, ale i podkręca metabolizm. Co dodać do małej czarnej?

W święta lepiej odpuścić kaloryczne kawy z dodatkami śmietanki czy słodkich syropów. Do kawy dodaj podkręcające metabolizm przyprawy. Bonus? Kawa będzie naprawdę pachnieć i smakować świętami.

Kawa z cynamonem na święta

Jeden z najzdrowszych dodatków do kawy to cynamon. Pobudza, rozgrzewa i wspiera odchudzanie. Aby zrobić cynamonową kawę, wystarczy cynamon zmieszać ze zmieloną kawą (na dwie łyżeczki kawy wystarczy 1/4 łyżeczki cynamonu). Możesz zaparzyć taką kawę, używając dzbanka z praską do zaparzania lub ekspresu przelewowego. Jeśli wolisz tradycyjną „zalewajkę”, to nie ma nic prostszego: wystarczy zalać kawę i cynamon wrzątkiem.

Kawa z goździkami i kawa z kardamonem

Goździki znane są z tego, że ułatwiają trawienie i przyspieszają przemianę materii. Do tego pomagają unormować poziom glukozy we krwi, co ma duże znaczenie dla osób z cukrzycą, otyłością i nadwagą. Z kolei kardamon nie bez powodu nazywany jest naturalnym termogenikiem, czyli substancja poprawiającą tempo przemiany materii. Sprawia, że temperatura ciała nieco się podwyższa, co przekłada się na lepszą stymulację metabolizmu.



Zarówno kardamon, jak i goździki wystarczy po prostu dorzucić do kawy. Kardamon najlepiej wcześniej rozgnieść w moździerzu.

Kawa na odchudzanie

Od lat naukowcy zwracają uwagę na prozdrowotne właściwości małej czarnej. Badacze z Harvard T.H. Chan School of Public Health dowiedli z kolei, że wypijanie czterech filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć tkankę tłuszczową nawet o 4 procent. Przyczynia się do tego zawarty w kawie kwas chlorogenowy, przeciwutleniacz, który wspomaga proces utraty tłuszczu i pomaga pozbyć się oponki na brzuchu. Według zaleceń dietetyków dla zdrowia można wypijać od 3 do 5 filiżanek czarnej kawy dziennie.

