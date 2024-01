Piję kefir z tą popularną przyprawą, a brzuch znika. To połączenie działa jak spalacz tłuszczu

Przepis: Jak zrobić pastę z kurkumy?

Do przygotowania tego napoju odchudzającego użyjcie kefiru oraz pasty z kurkumy. Taką pastę możecie dodać do kefiru, ale też do gorącej wody lub mleka.

Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1

Składniki

150 ml wody

30 g kurkumy

2 łyżki oleju lnianego tłoczonego na zimno

1 łyżeczka zmielonego czarnego pieprzu

Sposób przygotowania