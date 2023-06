Dodaj do kefiru tylko jeden składnik. To najlepszy sposób na odchudzanie

Kefir to jeden z najzdrowszych mlecznych napojów fermentowanych. 100 g kefiru to tylko 51 kcal. Jednocześnie kefir ma niski indeks glikemiczny, jest doskonałym źródłem wapnia i białka. Włączenie fermentowanych napojów mlecznych do diety wspiera pracę jelit, zapobiega zaparciom i pomaga utrzymać w dobrej formie bakterie jelitowe.

Dodaj do kefiru siemię lniane

Ziarenka siemienia lnianego (najlepiej zmielone lub lekko zmielone) zadziałają na jelita niczym miotełka. Są bogate w cenny błonnik, ale nie tylko. To doskonałe źródło kwasów omega-3, witaminy E, witamin z grupy B oraz potasu, wapnia, fosforu czy cynku. W połączeniu z kefirem będzie idealnym uzupełnieniem codziennej diety.

Jak zrobić kefir z siemieniem lnianym?

Nie ma nic prostszego – wystarczy dodać do szklanki kefiru 1-2 łyżeczki siemienia lnianego. Aby wydobyć z ziarenek jak najwięcej cennych dla zdrowia składników, najlepiej je wcześniej rozdrobnić (np. zmiksować lub zmielić przy pomocy młynka – można też wykorzystać gotowe mielone siemię lniane). Taki napój można przygotować na śniadanie, ale też wykorzystać jako lekki posiłek między obiadem i kolacją. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem latem, ponieważ jest nie tylko pożywny, ale i świetnie gasi pragnienie.

Kefir z siemieniem lnianym można wzbogacić o inne zdrowe dodatki. W sezonie to przede wszystkim świeże owoce. Idealnie się tu sprawdzą truskawki, jagody, borówki czy maliny. Jeśli chcesz dodać nieco słodyczy kefirowi, zmiksuj go z połówką banana albo dodaj do niego odrobinę cynamonu. Zamiast kefiru można wykorzystać równie zdrową maślankę albo jogurt naturalny.

