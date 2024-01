Ten deser smakuje obłędnie i świetnie podkręca metabolizm. Nigdy go sobie nie odmawiam na diecie

Odchudzanie to proces, który wymaga „zdrowego podejścia” oraz cierpliwości. Niezwykle ważna jest wtedy odpowiednia dieta, ale również regularna aktywność fizyczna. Warto skupić się na zmianie nawyków żywieniowych, unikając przy tym drastycznych diet odchudzających. W czasie walki z nadprogramowymi kilogramami zdarza się, że mamy wielką chęć na „coś słodkiego”. Dobrym pomysłem jest wtedy sięgnięcie po niskokaloryczne desery, takie jak na przykład fit tiramisu czy dietetyczną napoleonkę. Możecie również przygotować deser, którego głównym składnikiem jest kasza bulgur.

Kasza bulgur na słodko – doskonały deser w trakcie odchudzania

Kaszę bulgur można przygotować na różne sposoby – świetnie sprawdzi się jako składnik sałatek, możecie zrobić też paprykę faszerowaną tą właśnie kaszą. Pasuje ona zarówno do potraw wytrawnych, jak i słodkich. My jednak proponujemy coś zupełnie innego – kaszę bulgur w wersji „na słodko”. Będzie to doskonałą przekąską dla osób na diecie. Jej przygotowanie jest niezwykle proste. Co więcej, będziecie potrzebować tylko kilku składników, które zapewne większość z was ma w swojej kuchni.

Przepis: Deser z kaszą bulgur Ten deser jest pyszny, a co najważniejsze – mogą go jeść też osoby, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 4-5 łyżek kaszy bulgur

300 ml mleka 2-procentowego

4 łyżki musu jabłkowego

szczypta cynamonu i gałki muszkatołowej

owoce do ozdoby: jabłka, kiwi Sposób przygotowania Zagotujcie mlekoNajpierw wlejcie do garnka mleko z dodatkiem cynamonu i gałki muszkatołowej. Zagotujcie je. Następnie dodajcie kaszę bulgur i gotujcie na małym ogniu do momentu, aż stanie się miękka. Co jakiś czas mieszajcie całość. Dodajcie pozostałe składnikiZdejmijcie kaszę z mlekiem z ognia i przełóżcie do miseczki. Dodajcie 2 łyżki musu jabłkowego i ozdóbcie owocami – możecie postawić na jabłka lub kiwi, ale dobrze sprawdzi się też banan lub pomarańcza.

Dlaczego kasza bulgur wspomaga odchudzanie?

Kasza bulgur jest uznawana za jedną z najzdrowszych kasz. Posiada dużą zawartość witamin oraz składników mineralnych, które dobrze wpływają na funkcjonowanie całego naszego organizmu. Z uwagi na dużą zawartość błonnika jest także produktem, który może wspomagać odchudzanie. Usprawnia trawienie oraz pracę przewodu pokarmowego. Błonnik wpływa również na uczucie sytości po zjedzeniu posiłku, a przez to zapobiega nadmiernemu przejadaniu się i sięganiu po niezdrowe przekąski.

Kasza bulgur odznacza się także niską zawartością tłuszczu, co również jest istotne w przypadku osób, które chcą pozbyć się dodatkowych kilogramów. Posiada także niski indeks glikemiczny, dzięki czemu wolno podnosi poziom glukozy we krwi.

Inne właściwości kaszy bulgur

Kaszę bulgur warto włączyć do swojego codziennego menu nie tylko podczas odchudzania. Posiada ona liczne właściwości zdrowotne. Dzięki zawartości witamin z grupy B poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, co pozytywnie przekłada się na pamięć oraz koncentrację. Kasza ta wspomaga także działanie układu krążenia poprzez zawartość pierwiastków takich jak sód czy potas. Spożywanie tego rodzaju kaszy przyczynia się także do ustabilizowania poziomu cholesterolu we krwi. Kasza bulgur dostarcza do organizmu także dużych ilości kwasu foliowego oraz żelaza, dzięki czemu zapobiega anemii (może też pomóc w jej leczeniu).

