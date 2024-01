Ta herbata sprawia, że boczki znikają. Poleciła mi ją najzgrabniejsza przyjaciółka

Niektóre napoje mogą być pomocne w procesie odchudzania, przyspieszając metabolizm lub redukując apetyt. Warto więc sięgać po napoje odchudzające, które macie w domu. Pamiętajcie, że nie należy jednak polegać tylko na nich – równie istotne w procesie utraty wagi są zdrowa dieta i odpowiednia dawka ruchu.

Biała herbata pomoże w walce z nadprogramowymi kilogramami

Biała herbata ma szereg zalet, jedną z nich jest usprawnianie procesu odchudzania, dlatego powinny po nią sięgać osoby, które dążą do zmniejszenia swojej wagi. Związki, które są obecne w tym napoju, wspierają walkę z niechcianymi kilogramami. Picie białej herbaty między innymi chroni organizm przed gromadzeniem się zbędnej tkanki tłuszczowej, a także przyspiesza jej spalanie. Wspomaga również pracę jelit, a w konsekwencji zapewnia prawidłowy rytm wypróżnień, co jest niezwykle istotne w przypadku osób, które się odchudzają. Działa pozytywnie także na oczyszczanie organizmu z toksyn (co często jest przyczyną problemów podczas odchudzania).

Dodatkowo biała herbata jest nisko przetworzona, co oznacza, że zachowuje więcej naturalnych składników odżywczych niż inne odmiany herbaty. Zawiera też składniki o działaniu antyoksydacyjnym, które mogą wspomagać ogólny stan zdrowia, a tym samym sprzyjać procesowi odchudzania poprzez utrzymanie organizmu w dobrej kondycji. Należy jednak pamiętać, że samo picie białej herbaty nie spowoduje nagłej utraty wagi. Może ona wspierać proces odchudzania, ale kluczowe znaczenie ma dieta, regularna aktywność fizyczna oraz ogólnie zdrowy styl życia.

Jak należy parzyć białą herbatę?

Białą herbatę dzieli się na trzy najważniejsze typy: Yin Zen, China White Snow Buds i Pai Mu Tan. Pierwszy z nich powinno się parzyć przez około 2 minuty. Herbata China White Snow Buds powinna być parzona przez około 2-3 minuty, natomiast herbatę Pai Mu Tan trzeba parzyć przez około 1 minutę. Ogólna zasada dotycząca parzenia herbat białych mówi, że 1 małą łyżeczkę suszu herbaty (odpowiednią na 1 filiżankę) należy parzyć zazwyczaj od 2 do 5 minut. Żeby zwiększyć moc naparu, musicie użyć większej ilości liści, jednak bez wydłużania czasu parzenia herbaty. Należy to zrobić w przypadku kolejnych parzeń (liście można wykorzystywać kilkukrotnie) – każde kolejne parzenie powinno być wydłużone o 60 sekund. Żeby wasza herbata była jeszcze lepsza w smaku – możecie dodać do niej na przykład plasterek cytryny.

O czym pamiętać pijąc białą herbatę?

Biała herbata zawiera mniej kofeiny niż zielona lub czarna, jednak nadal znajduje się ona w jej składzie, dlatego należy pamiętać o tym, by unikać jej picia niedługo przed pójściem spać, ponieważ może to spowodować zakłócenia snu. Dodatkowo pita w nadmiarze może zwiększać poziom niepokoju.

Co więcej, wypijanie białej herbaty w zbyt dużych ilościach może prowadzić do zaburzenia przyswajania żelaza przez nasz organizm, a bardzo mocne napary z białej herbaty mogą również podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego.

