Cudownie słodkie kulki, które nie pójdą w boczki. To mój „ratunek” na diecie odchudzającej

Odchudzanie to proces, podczas którego należy zwracać bardzo dużą uwagę na kaloryczność produktów i przestrzegać swojego dziennego limitu ich spożywania. Słodycze zazwyczaj są bardzo kaloryczne, dlatego z reguły należy z nich zrezygnować, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami. Dobrą alternatywą dla tradycyjnych łakoci mogą być jednak dietetyczne desery – obłędnie smakuje na przykład fit ciasto czekoladowe lub ciasto cytrynowe, które nie tuczy. Możecie przygotować również słodkie kuleczki, które nie zniweczą całego waszego wysiłku włożonego w odchudzanie.

Słodkie kulki – idealny deser w czasie odchudzania

Co sprawia, że te obłędnie smaczne i słodkie kulki są doskonałym deserem dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami? Cały sekret tkwi w tym, z jakich produktów są one przygotowane. Będziecie potrzebować tylko trzech składników: siemienia lnianego, daktyli oraz migdałów. To połączenie zapewni świetny smak, ale też sprawi, że dzięki swojej konsystencji takie kulki będą dosłownie rozpływać się w ustach. Taki deser w postaci słodkich kulek jest nie tylko pyszny, ale też wartościowy dla naszego organizmu. Tę słodką przekąskę przygotujcie naprawdę błyskawicznie.

Musicie jednak pamiętać, że samo zastąpienie kalorycznych przekąsek fit słodyczami nie sprawi, że „magicznie schudniecie”. Niezmiernie ważne podczas procesu odchudzania jest prawidłowe żywienie, ale też regularna aktywność fizyczna.

Przepis: Słodkie kulki z 3 składników Te kulki są nie tylko słodkie i pyszne, ale też nie pójdą w boczki. Możecie je jeść bez wyrzutów sumienia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 1 szklanka daktyli

pół szklanki siemienia lnianego

1 szklanka migdałów (wybierzcie te zblanszowane)

gorzkie kakao (do posypania kulek) Sposób przygotowania Przygotujcie daktyleNajpierw namoczcie daktyle. Zalejcie je gorącą wodą i odstawcie na około 30 minut. Później odsączcie owoce. Połączcie ze sobą wszystkie składnikiTakie odsączone z wody daktyle zblendujcie z resztą składników. Powinna wyjść wam z nich jednolita masa. Wilgotnymi dłońmi uformujcie z niej niewielkie kulki. Następnie wystarczy, że obtoczycie je delikatnie w kakao.

Odchudzający deser z siemieniem lnianym

Jednym ze składników tych słodkich kulek jest siemię lniane. Produkt ten jest polecany osobom, które chcą zrzucić dodatkowe kilogram z kilku powodów. Głównym z nich jest duża zawartość błonnika pokarmowego. Zwiększa on uczucie sytości, co może z kolei prowadzić do mniejszego spożywania kalorii w ciągu dnia. Dodatkowo błonnik wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, co sprzyja regulacji trawienia i utrzymaniu zdrowej wagi.

Dodatkowo siemię lniane ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że wpływa na wzrost poziomu glukozy we krwi w sposób stopniowy, nie powodując napadów głodu.

Inny pomysł na przygotowanie fit pralinek

Nie musicie sztywno trzymać się przepisu. Możecie dorzucić do pralinek też swoje ulubione składniki – pamiętajcie jednak, by nie były one „bombą kaloryczną”. Dobrze sprawdzą się między innymi:

suszone morele,

suszone winogrona,

suszone jabłka,

wiórki kokosowe,

rodzynki,

inne rodzaje orzechów.

Pamiętajcie jednak, by zachować odpowiednie proporcje, ponieważ przygotowana masa musi mieć odpowiednią konsystencję – tak, by wszystkie produkty bez trudu połączyły się ze sobą.

Czytaj też:

Dietetyczny omlet z tym dodatkiem to mistrzostwo. Jem go na śniadanie, a waga leci w dółCzytaj też:

Takie kolacje rujnują sylwetkę. Omijaj te produkty szerokim łukiem