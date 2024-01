Dietetyczny omlet z tym dodatkiem to mistrzostwo. Jem go na śniadanie, a waga leci w dół

Odpowiednie odżywanie podczas procesu odchudzania jest kluczowe, by osiągnąć trwałe i satysfakcjonujące rezultaty. Odgrywa ono ważną rolę nie tylko w gubieniu kilogramów, ale wpływa również na ogólny stan zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest świadome komponowanie posiłków. Jedzenie różnorodnych, niskokalorycznych produktów pozwala zaspokoić głód przy jednoczesnym ograniczeniu ilości spożywanych kalorii. Warto również zwrócić uwagę na kontrolę porcji, aby uniknąć nadmiernego spożywania nawet zdrowych produktów.

Jak zrobić omlet z otrębami owsianymi na odchudzanie? Przepis

Omlet to pyszne danie przygotowywane z roztrzepanych jajek, często wzbogacone o dodatki takie jak świeże warzywa, ser czy wędlina. Jest to doskonała propozycja na szybkie i pożywne śniadanie. Jeśli dodacie do niego otręby owsiane – jedzenie tej potrawy pomoże wam też w walce z niechcianymi kilogramami. Możecie również spróbować omletu z płatkami owsianymi, jeśli nie macie otrębów.

Przepis: Omlet z dodatkiem otrębów owsianych Ten omlet będzie doskonały na śniadanie dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Jest smaczny i sycący. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 2 jajka

3-4 łyżki otrębów owsianych

szczypta soli i pieprzu

pół szklanki mleka Sposób przygotowania Zmiksujcie jajkaNajpierw wbijcie jajka do głębokiego talerza, a następnie wsypcie sól oraz pieprz. Rozbijcie jajka widelcem lub zmiksujcie mikserem. Dorzućcie otrębyNastępnie do jajek dorzućcie otręby owsiane i cały czas mieszając masę, dolejcie mleko. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Usmażcie omletNa patelni rozgrzejcie olej i usmażcie omlet z obu stron. Przełóżcie go na talerz i gotowe.

Otręby owsiane pomogą zrzucić kilogramy

Otręby owsiane polecane są osobom na diecie odchudzającej. Są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, czyli substancji zdolnej do wiązania znacznych ilości wody. Wchłaniając ją, pęcznieje w żołądku. Doskonale wpływa na uczucie sytości – to z kolei pomaga ograniczyć apetyt oraz ilość spożywanych kalorii. Dodatkowo błonnik poprawia trawienie, reguluje poziom glukozy we krwi, co przyczynia się do efektywniejszego procesu utraty wagi. Zapobiega to również nagłym napadom głodu między posiłkami, a przez to chroni przed sięganiem po niezdrowe i wysokokaloryczne przekąski.

Dodatkowo jedzenie otrębów owsianych przyspiesza przemianę materii i usprawnia pracę jelit. Wspierają one także proces oczyszczania organizmu z toksyn.

Dlaczego warto jeść jajka na diecie odchudzającej?

Jajka są produktem, po który warto sięgać na diecie odchudzającej. Są niskokaloryczne, sycące, ale także bogate w witaminy oraz minerały. Co więcej, pełnowartościowe białko jaj powoduje intensywniejsze wydatkowanie energii, ale też hamuje łaknienie. Z kolei cysteina zawarta w jajkach wpływa na detoksykację organizmu oraz poprawia trawienie.

Posiłki z wykorzystaniem jajek zapewniają dłuższe uczucie sytości. Jest to więc świetny pomysł na pożywne i pełnowartościowe śniadanie, które da też energię na kolejne godziny. Jajka są też po prostu bardzo zdrowe, zawierają dużo witamin (z grupy B, A, D, E, K) oraz składniki mineralne, takie jak potas, wapń, żelazo, fosfor, selen, cynk, magnez, miedź. Można przygotować je na wiele sposobów, jednak w trakcie odchudzania należy uważać z jedzeniem jajek sadzonych, ponieważ mają one więcej kalorii.

Czytaj też:

Napój na odchudzanie, który podkręci metabolizm. To sekret mojej koleżanki o figurze modelkiCzytaj też:

Dietetyk podaje 3 zasady, dzięki którym schudniecie. Ostatnia z nich jest moją ulubioną