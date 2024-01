Dietetyk podaje 3 zasady, dzięki którym schudniecie. Ostatnia z nich jest moją ulubioną

Odchudzanie może być trudnym procesem dla wielu osób. Wynika to z różnych powodów. Indywidualne różnice metaboliczne sprawiają, że nie każdy reaguje tak samo na zmiany w diecie czy wdrożenie systematycznej aktywności fizycznej. W praktyce oznacza to, że efekty odchudzania mogą być inne w przypadku różnych osób. Dodatkowo, aspekty emocjonalne również mogą mieć duży wpływ, utrudniając odchudzanie – chodzi o stres, który często „zajadamy”.

Jak skutecznie schudnąć? Trzy proste zasady

Odchudzanie to złożony i indywidualny proces, który wymaga stosowania zrównoważonej diety, ale też regularnej aktywności fizycznej. Kluczowym elementem jest także kontrolowanie spożywanych kalorii poprzez świadome wybieranie zdrowych posiłków. Dietetyk Maciej Pokarowski opublikował na swoim Instagramie filmik, w którym podał trzy zasady, dzięki którym odchudzanie będzie bardziej efektywne. Pierwsza z nich dotyczy dodawania warzyw i owoców do każdego posiłku. „Każda dodatkowa porcja warzyw i owoców to korzyści dla zdrowia” – tłumaczy specjalista, zaznaczając, że dzięki temu można zwiększyć objętość posiłków i szybciej się najeść.

Druga zasada zabrania podjadania między posiłkami. „Podjadanie może zaburzać odczuwanie twojego głodu i sytości, prowadzić do nadwyżki energetycznej i tycia” – tłumaczy dietetyk. Z kolei dzięki trzeciej zasadzie nie musicie rezygnować z jedzenia ulubionych posiłków w trakcie odchudzania. Zamiast tego należy włączać je do diety, ale w mniejszych ilościach, czyli zasada 80/20. Mówi ona o tym, że nie ma nic złego w okazyjnym jedzeniu swoich ulubionych łakoci, należy jednak to robić w proporcjach 80/20, czyli w 80 procentach odżywianie powinno być zdrowe, natomiast 20 procent zostaje na przykład na zjedzenie ulubionej pizzy lub burgera, czyli takie „jedzeniowe grzeszki”.

Dlaczego warto sięgać po warzywa i owoce na diecie odchudzającej?

Warzywa i owoce to doskonały wybór podczas diety odchudzającej. Można je „przemycić” na różne sposoby. Ciekawym pomysłem jest robienie różnego rodzaju koktajli odchudzających – są szybie i proste w przygotowywaniu, a do tego można je wziąć ze sobą do pracy lub szkoły. Co więcej, takie napoje naprawdę świetnie smakują. Warto sięgnąć na przykład po odchudzający koktajl kokosowy z płatkami owsianymi lub zimowy koktajl na odchudzanie z aromatycznymi przyprawami.

Warzywa i owoce są doskonałym źródłem witamin, minerałów i błonnika. W ten sposób dostarczycie do organizmu „to, co najlepsze”, a z kolei zawartość błonnika sprawi, że po zjedzeniu posiłku będziecie dłużej czuć się syci (może to pomóc w kontrolowaniu apetytu i ilości spożywanych kalorii). Poprawia on także perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Warzywa i owoce są także doskonałą alternatywą dla wysokokalorycznych przekąsek. Możecie sięgnąć na przykład po chipsy z jabłek.

