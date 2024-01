Ten koktajl rozrusza nawet najbardziej leniwy metabolizm. Zrobisz go w kilka minut

Pistacjowy koktajl odchudzający to świetna propozycja nie tylko na śniadanie, ale też lunch bądź deser. Możesz go zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Dzięki temu szybko zaspokoisz głód i zaoszczędzisz. Nie będziesz bowiem inwestować w niezdrowe przekąski czy dania na wynos, po które często sięgamy, będąc poza domem.

Jak zrobić koktajl z pistacjami na odchudzanie?

Jednym z podstawowych składników tego koktajlu odchudzającego są pistacje. Zanim przystąpisz do przygotowywania napoju, obierz orzechy z łupin. Jak zrobić to szybko i bezboleśnie? Wystarczy nacisnąć pistację dwoma palcami (od otwartej strony). Skorupka sama „odskoczy”. Jeśli nie chcesz tracić czasu na tego typu zabiegi, kup pistacje łuskane. Można je wykorzystać od razu.

Przepis: Koktajl pistacjowy Ten napój świetnie smakuje, dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych, a jednocześnie wspomaga odchudzanie. Musicie go spróbować. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 286 Składniki 250 g jogurtu naturalnego, kefiru lub mleka roślinnego

30 g obranych pistacji

1 łyżeczka startego, obranego imbiru

1 szczypta zmielonego czarnego pieprzu

1 łyżeczka miodu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie koktajluWrzuć wszystkie składniki do kielicha blendera i zmiksuj na gładką masę. Jeśli koktajl jest zbyt gęsty, możesz rozcieńczyć go wodą lub większą ilością jogurtu, kefiru lub mleka. Podawanie koktajluGotowy koktajl przelej do szklanki. Możesz udekorować go pistacjami lub ulubionymi owocami.

Pistacje świetnie łączą się z wieloma składnikami. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by eksperymentować z recepturą koktajlu i dodać do niego ulubione owoce (na przykład banany czy borówki) albo szpinak. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Jak pistacjowy koktajl wspomaga odchudzanie?

Choć pistacje to produkt wysokokaloryczny (100 gramów orzechów dostarcza około 600 kcal), nie oznacza to, że należy z nich rezygnować, będąc na diecie. Są bowiem źródłem błonnika, który wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Zapobiega dolegliwościom gastrycznym, a jednocześnie hamuje apetyt. Przedłuża uczucie sytości, dzięki czemu nie mamy ochoty na słodycze czy inne niezdrowe przekąski. Błonnik spożywczy przyspiesza również przemianę materii. W rezultacie szybciej spalamy kalorie i pozbywamy się niechcianych kilogramów.

Podobnie działają przyprawy zawarte w koktajlu, czyli imbir i pieprz. Usprawniają perystaltykę (ruchy) jelit i „podkręcają” metabolizm. Należy jednak podkreślić, że samo picie pistacjowej „mikstury” czy innych napojów odchudzających, na przykład smerfowego koktajlu, nie pomoże, jeśli nie zadbamy o odpowiednią aktywność fizyczną i nawodnienie organizmu (dorosła osoba powinna wypijać około 1,5-2,5 litra płynów).

Co jeszcze daje picie koktajlu z pistacjami?

Koktajl pistacjowy nie tylko wspomaga odchudzanie, ale też dostarcza wielu cennych składników odżywczych, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi cynk, selen, potas, magnez i witaminy z grupy B. Zawiera też przeciwutleniacze, które niwelują szkodliwy wpływ wolnych rodników i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia miażdżycy i chorób nowotworowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że orzechy pistacjowe zawierają luteinę, która wpływa korzystnie na wzrok i zdrowie oczu.

