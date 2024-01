„Smerfowy” koktajl na odchudzanie to prawdziwy hit. Zobacz, dlaczego warto go spróbować

„Smerfowy” koktajl jest inny niż wszystkie. Uwagę zwraca jego nietypowy kolor. Barwa smoothie jest zasługą jednego, niecodziennego dodatku – niebieskiej spiruliny. To rodzaj algi (wodorostu). Na rynku występuje zwykle w postaci proszku i jest coraz chętniej wykorzystywana w branży gastronomicznej. Świetnie sprawdza się nie tylko jako składnik koktajli, ale także różnego rodzaju deserów. Dostarcza organizmowi wielu cennych mikro- i makroelementów, takich jak: żelazo, cynk, magnez, potas, sód, selen czy witaminy z grupy B i A. Warto wykorzystać jej supermoc w procesie odchudzania i przygotować pyszny smerfowy koktajl.

Jak zrobić smerfowy koktajl na odchudzanie?

Przygotowanie niebieskiego koktajlu odchudzającego jest naprawdę proste. Wystarczy zaopatrzyć się w blender i cztery składniki. Napój zrobicie w kilka minut. Możecie przelać go do przenośnego kubka i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię, a niewykorzystane porcje schować do lodówki. Ważne, by nie trzymać ich tam zbyt długo (maksymalny czas to 2 dni). W przeciwnym razie napój trzeba będzie po prostu wyrzucić.

Przepis: Niebieski koktajl ze spiruliną Niebieski koktajl ze spiruliną to bogactwo wielu składników odżywczych, które wspomagają odchudzanie. Musicie wypróbować ten przepis. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 mleka roślinnego

1 dojrzały banan

1 gruszka

szczypta niebieskiej spiruliny Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierzcie banana ze skórki i pokrójcie go na mniejsze kawałki. Usuńcie skórkę również z gruszki. Wydrążcie z owocu gniazda nasienne i pokrójcie go na mniejsze cząstki. Wtedy łatwiej będzie wszystko zmiksować. Przygotowanie koktajluWrzućcie owoce do kielicha blendera. Wlejcie do niego również mleko i wsypcie spirulinę. Zmiksujcie wszystkie składniki. Powinny utworzyć gładką masę. Jeśli koktajl będzie zbyt gęsty, możecie dodać do niego więcej mleka. Podawanie koktajluGotowy napój przelejcie do szklanki. Możecie udekorować koktajl listkiem mięty lub borówkami.

Niebieska spirulina jest źródłem białka i błonnika (włókna pokarmowego). To sprzymierzeńcy odchudzania. Wpływają pozytywnie na pracę układu pokarmowego i przedłużają uczucie sytości, co zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. Jednocześnie usprawniają ruchy jelit, co wpływa na przyspieszenie przemiany materii. W efekcie szybciej pozbywamy się niechcianych kilogramów, a także toksyn nagromadzonych w organizmie. Co więcej, niebieska spirulina, jak wskazują przeprowadzone badania, zawiera fenyloalaninę. Związek ten odpowiada za zmniejszenie napadów głodu. Alga nie zadziała jednak niczym magiczna różdżka. Może – jak podkreśla dietetyk Magda Stefaniak – jedynie wspomóc proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. By odnieść sukces i pozbyć się „boczków” trzeba zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, zmianę nawyków żywieniowych i aktywność fizyczną.

Czym zastąpić spirulinę w koktajlu na odchudzanie?

Spirulinę możecie zastąpić wyciągiem z klitorii ternateńskiej, czyli kwiatu groszku motylkowego. W tym celu musicie zalać jedną łyżeczkę suszonych kwiatów groszku motylkowego szklanką gorącej wody (o temperaturze 90-100 stopni Celsjusza) i zaparzać pod przykryciem przez 10-15 minut. Ostudzony napój (250 ml wystarcza na przygotowanie dwóch porcji koktajlu) wystarczy połączyć w blenderze z mlekiem roślinnym i ulubionymi owocami, na przykład banami, gruszkami czy jabłkami (wcześniej trzeba je obrać i pokroić na mniejsze cząstki, a także pozbawić pestek lub gniazd nasiennych). Proporcje poszczególnych składników zależą od indywidualnych preferencji smakowych. Napój na bazie wyciągu z klitorii ternateńskiej również może wspomagać odchudzanie poprzez spowalnianie procesu odkładania się tłuszczu w organizmie i zapewniane uczucia sytości (dzięki zawartości błonnika).

Czy niebieski koktajl na odchudzanie jest dla każdego?

Z picia koktajli na bazie spiruliny lub wyciągu z klitorii ternateńskiej powinny zrezygnować kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią, dzieci i młodzież do 18 roku życia, a także osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego bądź alergią na którykolwiek ze składników wykorzystanych do przyrządzenia napoju. Nie należy pić ich częściej niż raz dziennie.

