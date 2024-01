Placuszki z tym składnikiem są idealnym śniadaniem podczas odchudzania. Robię je w kilka minut

Podczas procesu odchudzania bardzo ważne jest skupienie się na zdrowej i zrównoważonej diecie, poprzez którą dostarczymy do naszego organizmu niezbędnych składników odżywczych. Warto postawić na świeże warzywa, owoce, chude białka, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz zdrowe tłuszcze. Często osoby, które walczą z dodatkowymi kilogramami, sięgają również po płatki owsiane. Choć zazwyczaj przyrządza się je pod postacią owsianki, to mamy dla was znacznie ciekawszą propozycję.

Jak zrobić placki owsiane? Prosty i szybki przepis

Takie placki owsiane są bardzo proste w przygotowaniu. Ich zrobienie nie zajmie wam też dużo czasu, co jest ogromną zaletą tej potrawy zwłaszcza rano – gdy większość z nas jest w „biegu”. Co więcej, takie placki z płatków owsianych można zabrać ze sobą również do pracy lub szkoły.

Przepis: Placki owsiane Placki owsiane są ciekawą alternatywą dla klasycznej owsianki. Zrobicie je w kilka minut i gwarantujemy, że pokochacie ich smak. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 3 Składniki 1 szklanka płatków owsianych błyskawicznych

2 łyżki cukru

70 g mąki pszennej

szczypta soli

250 ml mleka

50 ml oleju roślinnego

2 jajka

1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Połączcie ze sobą składnikiNajpierw wsypcie do miski płatki owsiane, a następnie dodajcie mokre składniki, czyli olej, mleko, a także roztrzepane jajka. Całość odstawcie na kilka minut, żeby płatki owsiane odrobinę zmiękły. Dodajcie suche składnikiDo przygotowanej mieszanki dodajcie suche składniki, czyli cukier, mąkę pszenną, proszek do pieczenia oraz sól. Całość porządnie wymieszajcie. Usmażcie plackiNa rozgrzaną patelnię nakładajcie partiami ciasto i smażcie placki na średniej mocy palnika do momentu, aż nabiorą złocistego koloru.

Placki owsiane najlepiej smażyć bez tłuszczu na nieprzywierającej patelni. Roztopiony tłuszcz dodajcie wtedy do środka ciasta. Jeśli macie ochotę na więcej potraw w tym stylu – spróbujcie przygotować ciasteczka owsiane.

Płatki owsiane pomagają zgubić zbędne kilogramy

Jedzenie płatków owsianych jest polecane dla osób na diecie odchudzającej przede wszystkim z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego. Błonnik pomaga w regulacji trawienia, utrzymaniu uczucia sytości i kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Dzięki temu łatwiej jest unikać napadów głodu i utrzymywać równowagę energetyczną. Płatki owsiane mają też niski indeks glikemiczny, co pozwala na złagodzenie wahań glukozy we krwi, a w konsekwencji ogranicza chęć sięgania po słodycze.

Dodatkowo płatki owsiane dostarczają do naszego organizmu ważnych składników odżywczych. Jest to między innymi białko, żelazo, magnez, fosfor, a także witaminy z grupy B. Istotne jest również, że dzięki zawartości błonnika pokarmowego i węglowodanów płatki owsiane sprawiają, że czujemy się najedzeni na dłużej, co jest niezwykle ważne dla osób, które się odchudzają.

Z czym podać placki owsiane?

Takie placki owsiane możecie podawać z różnego rodzaju dodatkami, dzięki czemu będą jeszcze smaczniejsze. Idealnie sprawdzą się między innymi świeże owoce, takie jak truskawki, jagody, maliny, kiwi czy plasterki banana. Wspaniale będą smakować też z miodem lub syropem klonowym. Warto również dodać odrobinę jogurtu naturalnego, który nada całej potrawie kremowej konsystencji. Możecie posypać je też wiórkami kokosowymi, dodać orzechy oraz migdały. Z takimi plackami dobrze komponuje się także dżem (możecie go połączyć z kleksem białego serka). Cudownego aromatu nada im także szczypta cynamonu, która idealnie pasuje na przykład do prażonych jabłek.

Czytaj też:

Fit omlet bananowy to najlepsze śniadanie podczas diety. Wszyscy znajomi chwalą i proszą o przepisCzytaj też:

Zawsze źle przygotowywałam owsiankę. Przez ten banalny błąd traci najcenniejsze właściwości