Zawsze źle przygotowywałam owsiankę. Przez ten banalny błąd traci najcenniejsze właściwości

Owsianka to zdrowy i pożywny posiłek, który cieszy się dużą popularnością ze względu na swoje liczne korzyści zdrowotne. Można ją przyrządzać na różne sposoby, dodając do niej owoce, orzechy, miód czy cynamon. Miłośnicy wypieków mogą sięgnąć po owsiankę sernikową, która naprawdę zachwyca swoim smakiem. Z kolei osoby, które wolą bardziej wytrawne potrawy, również znajdą coś dla siebie. Sprawdźcie jednak, czego nie dodawać do owsianki – niektóre produkty sprawią, że nie będzie już tak zdrowa.

Czego nie robić, przygotowując owsiankę? Częsty błąd

Jedną z największych zalet owsianki są jej liczne właściwości zdrowotne. To właśnie z uwagi na to, że pozytywnie wpływa na nasz organizm, sięga po nią większość osób. Mało z nich wie jednak, jak tak naprawdę powinno się ją przygotowywać.

Niemal każdy gotuje owsiankę na wolnym ogniu przez kilkanaście minut – do momentu, aż stanie się apetycznie gęsta i kremowa. Okazuje się jednak, że jest to dużym błędem, ponieważ w ten sposób płatki owsiane tracą to, co najcenniejsze. Stają się wtedy kleiste, a to z kolei zwiększa ich indeks glikemiczny. Dodatkowo ich termiczna obróbka niweluje cenne dla zdrowia witaminy, głównie z grupy B (odpowiedzialne za odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego). Lepiej więc zalać płatki owsiane gorącą wodą, zamiast je gotować. W ten sposób również owsianka stanie się kremowa, jednak będzie bardziej lekkostrawna i zdrowsza.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są bogate w błonnik pokarmowy, który sprzyja zdrowemu trawieniu i regulacji poziomu cukru we krwi. Owsianka jest również doskonałym źródłem energii, dzięki obecności węglowodanów złożonych. Jej spożycie przyczynia się do długotrwałego uczucia sytości, a to z kolei jest istotne dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Owsianka jest też bogata w składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez czy cynk, które korzystnie wpływają na ogólny stan zdrowia i kondycję całego naszego organizmu.

Z czym podawać owsiankę? Ciekawe pomysły

Owsiankę można podawać na wiele różnych sposobów, co sprawia, że danie to może być zawsze ciekawe i zróżnicowane. Popularne dodatki to świeże owoce, takie jak truskawki, banany, maliny czy jagody, które dodają owsiance naturalnej słodyczy i świeżości. Możecie dodać także orzechy, nasiona chia czy migdały, przez co tekstura owsianki będzie bardziej urozmaicona. Miłośnicy słodkich smaków często sięgają po dodatki takie jak miód, syrop klonowy czy cynamon.

Z kolei owsiankę w wersji wytrawnej można podać z dodatkami takimi jak jajko sadzone, awokado, pomidory i inne warzywa oraz kiełki lub świeże zioła. Warto również sięgnąć po ser kozi czy parmezan. Możecie też eksperymentować z przyprawami i na przykład spróbować złotej owsianki z kurkumą.

Czytaj też:

Ta rozgrzewająca owsianka to idealne śniadanie na mroźne dni. Dzięki niej pokochałam porankiCzytaj też:

Ile płatków owsianych dziennie można zjeść? Odpowiedź może zaskoczyć