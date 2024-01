Te dietetyczne kotlety to mój „ratunek” podczas odchudzania. Musisz ich spróbować, są obłędne

Podczas odchudzania często odmawiamy sobie wielu pysznych potraw na rzecz mniej smacznych, dietetycznych dań. Okazuje się jednak, że wcale nie musi tak być – to, co jest „fit”, może być też niezwykłą ucztą dla waszych kubków smakowych. Świetnym przykładem takich dietetycznych potraw, w których się zakochacie, jest smakowita owsianka zamiast ryżu na obiad lub risotto, które pozwala schudnąć. To jednak nie wszystko. Sięgnijcie po popularne warzywo i przygotujcie z niego kotlety. Sami przekonacie się o tym, że wcale nie będziecie chcieli wracać już do klasycznej wersji tej potrawy.

Jak zrobić dietetyczne kotlety z kalafiora? Prosty przepis

Kotlety z kalafiora to smaczna i zdrowa alternatywa dla tradycyjnych mięsnych kotletów, które są tuczące i kaloryczne. Podstawowym składnikiem jest ugotowany kalafior. Dodaje się do niego jajko, bułkę tartą, przyprawy, aby nadać im odpowiedni smak oraz konsystencję. To pyszna opcja dla wegetarian, wegan oraz osób na diecie, które chcą zjeść lekki i smaczny obiad. Takie kotlety możecie podawać z różnymi sosami oraz innymi dietetycznymi dodatkami.

Przepis: Kotlety z kalafiora Składniki kalafior

2 jajka

30 g mąki

cebula dymka

natka pietruszki

koperek

czosnek

45 g bułki tartej

100 ml oleju

sól

pieprz

cukier Sposób przygotowania GotowanieNajpierw należy odpowiednio przygotować kalafior – zdjąć liście i podzielić go na mniejsze różyczki, a następnie umyć pod zimną wodą. Różyczki kalafiora włóżcie do garnka z wodą, posólcie i gotujcie na pół miękko przez około 8 minut. Po tym czasie odcedźcie różyczki kalafiora i odstawcie na chwilę, by lekko przestygły. SiekanieUmyjcie dymkę ze szczypiorkiem i zioła. Całość drobno posiekajcie, a czosnek przeciśnijcie przez praskę. FormowaniePosiekajcie drobno kalafior, a następnie wbijcie do niego jajka, dodajcie mąkę i dymkę ze szczypiorkiem, koperek, natkę pietruszki i czosnek. Całość doprawcie szczyptą soli, pieprzu i cukru. Wszystko dokładnie wymieszajcie, uformujcie kotlety, a na koniec obtoczcie je w bułce tartej. SmażenieRozgrzejcie patelnię z olejem i ułóżcie na niej kotlety. Smażcie przez około 4 minuty z każdej strony, aż do zarumienienia.

Dlaczego warto jeść kalafior podczas odchudzania?

Kotlety z kalafiora są bogate w witaminy i składniki mineralne, co sprawia, że są zdrowym wyborem dla każdego, kto pragnie zrzucić nadprogramowe kilogramy. Kalafior jest zdrowym i niskokalorycznym warzywem, dlatego śmiało możecie go wykorzystywać do przygotowywania różnych potraw w czasie diety odchudzającej. Dodatkowo kalafior jest źródłem błonnika, co może pomóc w utrzymaniu uczucia sytości, a to z kolei jest istotne podczas diety odchudzającej. Spożycie błonnika wspomaga także trawienie i utrzymanie zdrowej flory bakteryjnej w jelitach.

Inne pomysły na fit kotlety

Pomysłów na takie dietetyczne kotlety jest jednak znacznie więcej, wcale nie musicie ograniczać się jedynie do używania kalafiora. Doskonale sprawdzą się także inne warzywa, na przykład brokuły, możecie wykorzystać też bataty lub ugotowaną soczewicę czy cukinię. Dobrym pomysłem jest również dodanie odrobiny płatków owsianych do masy na kotlety – nie tylko sprawią, że ich tekstura stanie się ciekawsza, ale z uwagi na dużą zawartość błonnika pomogą wam w walce z nadprogramowymi kilogramami (dzięki temu będziecie dłużej syci).

Znaną wersją kotletów bez mięsa są kotlety jajeczne – wystarczy ugotować jajka na twardo, rozgnieść je widelcem, dodać przyprawy, bułkę tartą i uformować kotleciki. Jajka są istotną częścią menu podczas procesu odchudzania, dlatego warto wypróbować również ten przepis.

