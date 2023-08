Jakich warzyw nie jeść na diecie? Niektóre przyniosą zupełnie odwrotny skutek, niż myślicie

Warzywa są bogate w minerały, witaminy i błonnik. Poza tym, że są zdrowe, to są też po prostu smaczne. Włączenie ich do codziennego jadłospisu wpływa korzystnie na pracę układu trawiennego. Choć jedzenie warzyw nierozerwalnie kojarzy nam się ze zdrową dietą i odchudzaniem, to okazuje się, że nie wszystkie z nich rzeczywiście dobrze jest spożywać w trakcie próby zgubienia nadprogramowych kilogramów.

Jakich warzyw unikać podczas odchudzania?

Niektóre z warzyw zawierają składniki odżywcze, które przyspieszają odchudzanie. Włączenie ich do diety pomaga wtedy przy zrzuceniu zbędnych kilogramów. Jednak należy zwracać uwagę na to, jakie dokładnie warzywa jemy, ponieważ niektóre z nich mogą przynieść zupełnie odwrotny efekt, niż ten, którego oczekujemy.

Uważać należy przede wszystkim na ziemniaki – tuczą nie tylko te zwykłe, polskie, ale też bataty. Mają one sporo węglowodanów, więc jeżeli chcecie schudnąć – koniecznie uwzględnijcie ich kaloryczność w swojej diecie. Nie musicie z nich rezygnować całkiem, jednak koniecznie odstawcie tuczące dodatki, takie jak masełko, z którym często podaje się ugotowane ziemniaki. Konieczne jest także ograniczenie wtedy ilości spożywanych ziemniaków.

W walce o „płaski brzuch” nie pomogą również suche nasiona roślin strączkowych (fasola czerwona, fasola biała, ciecierzyca, bób, groch łuskany, fasola mung, soczewica i łubin) – podczas odchudzania powinniśmy spożywać je w mniejszej ilości.

Wysokim indeksem glikemicznym oraz dużą kalorycznością charakteryzują się również:



buraki,

kukurydza,

marchewka (zwłaszcza ta gotowana),

zielony groszek.

Pamiętajcie, że będąc na diecie, nie musicie całkiem rezygnować z tych warzyw, jednak warto ograniczyć ich spożywanie, a co za tym idzie – kalorie, które się w nich znajdują. Koniecznie sprawdźcie też, jakie są najbardziej kaloryczne owoce.

Warzywa, które można jeść na diecie odchudzającej

Warzywa są ważnym elementem każdej diety odchudzającej. Po które z nich możemy śmiało sięgać w tym czasie? Warto wybierać warzywa, których zjedzenie nawet dużych ilości dostarczy naszemu organizmowi niewielu kalorii. Są to między innymi:



rzodkiewki,

sałata,

ogórki,

szparagi,

świeży szpinak,

cukinia,

jarmuż,

szczypiorek.

Śmiało możecie jeść też warzywa o niskim indeksie glikemicznym, do których zaliczane są:



papryka,

kapusta,

brokuły,

kalafior,

pomidory,

kalarepa.

W jaki sposób najlepiej przyrządzać warzywa na diecie?

Najkorzystniejszą metodą przyrządzania warzyw podczas diety odchudzającej jest ich ugotowanie. Należy to jednak zrobić w prawidłowy sposób, ponieważ jeśli przegotujecie warzywa – stracą one wiele swoich cennych właściwości. Warzywa należy włożyć do wrzącej, osolonej wody i gotować pod przykryciem – róbcie to jednak najkrócej, jak jest to możliwe. Oczywiście długość tego procesu zależy od stopnia twardości warzyw, ich konsystencji oraz rozdrobnienia. Świetnym sposobem jest też gotowanie na parze – ma ono wiele korzyści zdrowotnych. Taka metoda pozwala zachować wszystkie wartości odżywcze produktów. Dodatkowo dania przyrządzone w parowarze mają mniej kalorii i nie wymagają użycia tłuszczu.

