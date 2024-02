Tybetańczycy rozsmakowali się w tej herbacie. Wspomaga odchudzanie i pobudza lepiej niż kawa. Poznaj sekretny skład

Tybetańska herbata ma w swoim składzie dwa nietypowe składniki – masło i sól. To właśnie im zawdzięcza swój niepowtarzalny smak, a także wiele cennych właściwości. Sprawdź, dlaczego warto ją pić i zobacz, jak przyrządzić ten wyjątkowy napój. Wbrew pozorom cały proces nie jest zbyt skomplikowany i nie zabiera wiele czasu.

Jak zrobić tybetańską herbatę?

Napój przyrządza się zwykle na bazie czerwonej herbaty (pu-erh). Najpierw zaparz 10-15 gramów suszu w 500 mililitrach wody. Następnie do gotowego naparu dodaj około 85 ml pełnotłustego mleka lub śmietanki, a potem doprowadź płyn do wrzenia. W kolejnym kroku wrzuć dwie łyżki masła do dzbanka i wlej do niego przecedzoną, gorącą herbatę. Na koniec wymieszaj wszystko za pomocą blendera lub spieniacza do mleka i dopraw napój szczyptą soli himalajskiej. Przelej go do szklanek lub filiżanek. Z wymienionych składników przygotujesz trzy porcje tybetańskiej herbaty.

Herbata z masłem a odchudzanie

Herbata z masłem (butter tea) jest niezwykle pożywna. Zaspokaja głód, a co za tym idzie zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie zawiera enzymy, które pozytywnie wpływają na pracę układu pokarmowego, podwyższają temperaturę ciała i usprawniają procesy trawienia, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii oraz utratę nadprogramowych kilogramów. Należy jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – picie napoju sprzyja odchudzaniu. Nie może on jednak zastąpić diety rozumianej jako zbilansowany sposób odżywiania. Sukces w walce o szczupłą sylwetkę zależy od wielu czynników – między innymi konsekwencji, samodyscypliny i aktywności fizycznej.

Co jeszcze daje picie tybetańskiej herbaty?

Tybetańska herbata dostarcza organizmowi wielu mikro- i makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzięki dodatkowi tłuszczu związki te są lepiej przyswajane przez człowieka. Napój pobudza do działania, dodaje energii i wspomaga działanie układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnia odporność i chroni przed infekcjami. Wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz bakteriobójcze. Jest cennym źródłem przeciwutleniaczy, które niwelują szkodliwy wpływ wolnych rodników i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład miażdżycy, cukrzycy, udaru mózgu czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

Butter tea – przeciwwskazania

Tybetańska herbata nie jest wskazana dla osób, które muszą ograniczać spożycie tłuszczów w diecie, na przykład z uwagi na zbyt wysoki poziom cholesterolu. Nie należy podawać jej dzieciom, kobietom w ciąży oraz w okresie karmienia piersią, a także pacjentom z nadciśnieniem, chorobami serca i zespołem jelita drażliwego. Nie zaleca się również wypijania dużych ilości napoju w ciągu dnia (1-2 filiżanki o pojemności 200 mililitrów wystarczą).

Czytaj też:

To „królowa” herbat. Opóźnia starzenie, pobudza do działania i wzmacnia odpornośćCzytaj też:

Piję „żółtą herbatę”, a boczki znikają. Cała magia tego napoju tkwi w 1 dodatku