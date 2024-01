Piję „żółtą herbatę”, a boczki znikają. Cała magia tego napoju tkwi w 1 dodatku

Swoje odchudzanie możecie wspomóc, pijąc specjalne napoje. Warto sięgać po różnego rodzaju koktajle z warzyw i owoców, ale nie tylko. Dobrym pomysłem jest także picie zielonej herbaty – zawiera ona katechiny, które mogą przyspieszyć tempo przemiany materii. Dodatkowo wskazane jest również picie wody przed zjedzeniem posiłku – zwiększy się dzięki temu uczucie sytości, a to z kolei sprawi, że ograniczycie spożycie kalorii. W walce z nadprogramowymi kilogramami może pomóc też herbata ze specjalną przyprawą.

Herbata z kurkumą pomoże zgubić nadprogramowe kilogramy

Mało osób zna połączenie, dzięki któremu boczki zaczną znikać. Chodzi o herbatę z dodatkiem kurkumy, czyli przyprawy dodawanej do różnego rodzaju potraw. Jest to nie tylko aromatyczna przyprawa, ale też środek o cennych właściwościach leczniczych. Jej spożywanie może również wspomagać proces odchudzania. Herbata z kurkumą jest napojem, który możecie pić zarówno na ciepło, jak i na zimno. Całość możecie też urozmaicić swoimi ulubionymi przyprawami – wtedy będzie smakować znacznie lepiej.

Taką herbatę można pić o każdej porze roku, jednak szczególnie warto sięgać po nią w okresie jesienno-zimowym, ponieważ wtedy wzmocni też waszą odporność. Wynika to z faktu, że kurkuma świetnie rozgrzewa organizm, a do tego ma właściwości przeciwzapalne.

Jak zrobić herbatę z kurkumą?

Zrobienie herbaty z kurkumą jest niezwykle proste. Wystarczy, że zagotujecie trzy szklanki wody z dwoma łyżeczkami kurkumy, szczyptą pieprzu oraz 2-3 goździkami. Warto dodać pół łyżeczki mielonego kardamonu lub cynamonu. Taki napar będzie jeszcze lepszy, jeśli dorzucicie kilka plasterków świeżego imbiru i dodacie łyżeczkę miodu. Całość gotujcie na wolnym ogniu przez 8-10 minut. Jeśli nie macie czasu lub ochoty na robienie herbaty z kurkumą – na rynku dostępne są też już gotowe herbatki. Warto jednak wcześniej sprawdzić, jak często pić kurkumę, ponieważ jej nadużywanie może skutkować zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. Jeśli przyjmujecie na stałe jakieś leki – picie tego rodzaju napojów warto skonsultować wcześniej z lekarzem.

Kurkuma to idealna przyprawa podczas odchudzania

Kurkuma ma liczne właściwości zdrowotne, jest też jednym ze sposobów na szybsze odchudzanie. Wynika to z faktu, że skutecznie pobudza układ pokarmowy do pracy, co jest szczególnie istotne w procesie redukcji wagi. Kurkuma przyspiesza metabolizm oraz stymuluje wytwarzanie kwasów żółciowych, które wspomagają procesy trawienne (przyczyniają się również do utrzymania odpowiedniej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym).

Należy ona do termogeników, naturalnych związków występujących w żywności. Jej spożywanie pobudza termogenezę, w efekcie czego zwiększa się temperatura ciała. W sytuacji, gdy organizm wytwarza więcej ciepła – musi także włożyć w to więcej energii, przez co dochodzi do szybszego spalania tłuszczu.

