Tego nauczyłam się od Greków. Ich kuchnia jest „grzechu warta”, ale pozwala zachować figurę marzeń

Dieta śródziemnomorska, która dominuje także w Grecji, stała się ostatnio dość popularnym sposobem na utratę wagi (lub utrzymanie pięknej sylwetki). Dodatkowo osoby, które stosują tę dietę są mniej narażone między innymi na choroby serca. W Grecji kładzie się nacisk na spożycie świeżych, sezonowych produktów, które są minimalnie przetworzone i często kupowane od lokalnych sprzedawców. Dlaczego jeszcze czerpanie z diety Greków może pozytywnie wpłynąć na naszą figurę? Oto kilka „greckich sekretów”, które pomogą wam w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Grecki deser jest zdrowy i niskokaloryczny

Choć deser z założenia kojarzy nam się z istną „bombą kaloryczną”, na przykład ciastkiem z kremem, to u Greków wygląda to zupełnie inaczej. Tam najczęściej na deser sięga się po owoce – na przykład morele, cytrusy, melony, arbuzy czy brzoskwinie. Popularnym deserem jest też jogurt grecki z miodem, a czasami także dodatkiem orzechów. Kombinacji jest naprawdę wiele, ale ważne jest, by jogurt grecki był naprawdę dobrej jakości. W polskiej wersji możecie sięgnąć po jogurt typu skyr, który też pozytywnie wpływa na odchudzanie. Dodatkowo większość greckich deserów nie zawiera ciężkiej śmietany i masła, czyli dwóch składników, które natychmiast zwiększają kaloryczność każdej potrawy. Stosuje się też naturalne słodziki, takie jak melasa, sezonowe słodkie owoce i miód.

Oliwa z oliwek kluczem do pięknej figury

W diecie greckiej głównym źródłem tłuszczu jest oliwa z oliwek. Jeśli te mniej zdrowe i bardziej kaloryczne tłuszcze (na przykład masło) zamienicie właśnie na oliwę z oliwek, z pewnością zauważycie różnicę po wejściu na wagę. Jest to sprzymierzeniec w odchudzaniu, między innymi ze względu na fakt, że pomaga ona utrzymać optymalny metabolizm. Najcenniejsza jest oliwa z oliwek extra virgin, cechuje ją najwyższa jakość i największa ilość składników odżywczych. Dodatkowo oliwa z oliwek jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom cholesterolu i zmniejszają ryzyko chorób serca. Oliwa z oliwek jest także dobrym źródłem przeciwutleniaczy.

Kuchnia grecka to obfitość warzyw i ziół

Kuchnia grecka może różnić się w zależności od regionu. Zawsze jednak dominuje w niej jedna rzecz: chodzi o spożywanie dużej ilości warzyw. Nie są one tak jak u nas jedynie dodatkiem do obiadu lub kolacji, ale niejednokrotnie stanowią osobny posiłek. Taki sposób żywienia jest nie tylko bardzo zdrowy, ale świetnie wpływa też na figurę. Największą popularnością cieszą się warzywa strączkowe, między innymi fasola, groch, soczewica czy bób.

W kuchni greckiej dominują też świeże zioła – nie tylko wzbogacają one smak przyrządzanych potraw, ale mają też zbawienne działanie dla całego naszego organizmu. Bardzo cenionym ziołem w Grecji jest oregano, które pojawia się zarówno w chlebie, jak i sałatkach oraz zapiekankach. Ma ono właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Grecy używają też takich ziół jak rozmaryn, tymianek, bazylia i mięta.

