Samotne kobiety tyją częściej? Naukowcy wiedzą, dlaczego tak się dzieje

Samotność może mieć negatywny wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Osoby doświadczające długotrwałej samotności często mogą odczuwać zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca, nadciśnienia, otyłości oraz problemów z układem odpornościowym. Dodatkowo może to prowadzić do wzrostu poziomu stresu, a nawet depresji. To jednak nie wszystko, nowe badanie pokazuje, że kobiety, które są samotne, niektóre rejony w swoim mózgu mają bardziej aktywne. To z kolei przekłada się na szkodliwe nawyki żywieniowe.

Dlaczego samotne kobiety częściej tyją? Wyniki najnowszego badania

Badacze z University of California w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych „wzięli pod lupę” to, jak uczucie samotności wpływa na naszą dietę. Naukowcy zbadali mechanizmy działające w mózgach osób samotnych odpowiadających za obszar żywienia. Wyniki badania zostały opublikowane na łamach pisma „JAMA Network Open”, a autorzy badania podkreślają, że jest to pierwsza tego typu publikacja. „Badania tego, jak mózg przetwarza samotność i jak to wiąże się z otyłością oraz zdrowiem, nie były dotąd prowadzone” – zaznaczyła dr Arpana Gupta, współautorka publikacji.

Zespół badaczy przeprowadził ankiety wśród prawie setek kobiet. Dokładnie były to 93 zdrowe panie w okresie przed menopauzą (w wieku od 18 do 50 lat). Naukowcy sprawdzali, jakie badane kobiety mają wsparcie społeczne, a także ich odczucia związane z samotnością i izolacją. Zespół zbierał dane każdej uczestniczki, obejmujące indeks masy ciała (BMI), preferencje żywieniowe. Mózgi uczestników zostały następnie zeskanowane przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, który mierzy zmiany przepływu krwi w całym mózgu jako zastępcze wskaźniki aktywności.

Zauważyli oni, że kobiety, które czuły się samotne, ważyły więcej, a dodatkowo stosowały one gorszą dietę. Co więcej, ich łaknienie było silniejsze, częściej jadły też dla przyjemności i w sposób niekontrolowany, a nie po to, by zaspokoić głód. Kobiety odczuwające samotność częściej również cierpiały z powodu depresji, występowały u nich też lęki. Dodatkowo podczas badania okazało się, że mózgi takich kobiet reagują silniej na obrazki z jedzeniem (w porównaniu do słabszych reakcji w przypadku tych, na których ukazane było powstrzymywanie się od jedzenia).

Samotność sprzyja objadaniu się

Naukowcy doszli do wniosku, że samotność może przekształcać przetwarzanie bodźców związanych z jedzeniem w mózgu, zwiększając wrażliwość jednostek na wewnętrzne stany związane z apetytem, a także motywację w odpowiedzi na zewnętrzne bodźce żywieniowe. Zauważyli również, że słodkie jedzenie wywiera wyraźniejszy wpływ w porównaniu do potraw słonych. Naukowcy dostrzegli też korelację między samotnością a potrzebą spożywania pokarmów i napojów, które podnoszą poziom glukozy we krwi. Takie słodkie jedzenie jest silnie nagradzające. Badacze są zdania, że w przypadku zaburzeń zdrowia psychicznego, które wpływają na zdolność jednostki do samoregulacji swojego stanu emocjonalnego, zachowania kompulsywnego jedzenia mogą pojawić się jako mechanizm radzenia sobie z negatywnym wpływem, który odczuwają osoby w czasie izolacji społecznej.

To interesujące wyniki, ponieważ dostarczają dowodów na to, co intuicyjnie wiemy. Kiedy ludzie są samotni, wpływa to na ich samopoczucie. Zwykle nie doceniają ilości spożywanego jedzenia, swojego apetytu oraz ochoty na niezdrową żywność – zauważyła dr Gupta.

Zespół, który przeprowadzał badanie, podkreślił, że sposobem na przerwanie błędnego koła odczuwania samotności i spożywania wysokokalorycznych, słodkich pokarmów jest najpierw uświadomienie sobie, że doświadcza się samotności i społecznej izolacji. To z kolei jest ważnym impulsem, by szukać odpowiedniej pomocy i wsparcia w tym obszarze.

Czytaj też:

Chcesz szybciej schudnąć? Jedna mała zmiana w jedzeniu warzyw może dać wielki efektCzytaj też:

Mieszam specjalną wodę i awokado. Wychodzi napój na odchudzanie z polecenia koleżanki modelki