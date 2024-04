Chcesz szybciej schudnąć? Jedna mała zmiana w jedzeniu warzyw może dać wielki efekt

Warzywa stanowią ważny element zdrowej i zbilansowanej diety. Zaleca się, by spożywać minimum 5 porcji tych produktów dziennie (czyli około 400 gramów) najlepiej w jak najmniej nieprzetworzonej formie. Długa obróbka termiczna pozbawia je bowiem części walorów odżywczych. Jarzyny odgrywają również bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. W przypadku osób dbających o linię duże znaczenie ma jednak nie tylko ilość zjadanych warzyw, ale też pora, kiedy po nie sięgamy. Wystarczy przestrzegać jednej prostej zasady, by łatwiej zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Jak jeść warzywa, by schudnąć?

Trik jest banalny, ale skuteczny. Wystarczy jeść warzywa przed posiłkiem. Dzięki temu szybciej odczujesz sytość i przyjmiesz mniej kalorii. Co więcej, ten prosty patent pozwala zapobiec nagłym wahaniom stężenia glukozy we krwi. To właśnie „skoki” poziomu cukru wywołują wzmożony apetyt i sprzyjają podjadaniu czy wręcz przejadaniu się, a w konsekwencji przybieraniu na wadze.

Jakie warzywa jeść, by szybciej pozbyć się głodu? Jak wskazuje dietetyk kliniczny Martyna Marciniak, wszystkie, które lubimy. Warto sięgać między innymi po warzywa z dużą ilością błonnika, na przykład marchew, buraki, kalafior, brukselkę, ziemniaki, pomidory etc. Zawierają bowiem włókno pokarmowe, które wspiera funkcjonowanie układu trawiennego. Pobudza perystaltykę jelit. Podrażnia ich ściany, dzięki czemu ruszają się szybciej. W rezultacie zwiększa się tempo przemiany materii.

Inne produkty wspomagające odchudzanie

Odchudzanie mogą ułatwić również inne produkty bogate w błonnik, na przykład siemię lniane. nasiona chia, płatki owsiane, pełnoziarniste pieczywo, makarony i kasze, a także suszone owoce (między innymi śliwki oraz morele). Warto jednak podkreślić, że z ilością błonnika w diecie nie należy przesadzać. Spożywany w zbyt dużych ilościach może zaszkodzić i wywołać wiele przykrych dolegliwości, takie jak choćby biegunki, wzdęcia, zaparcia, nudności, wymioty czy bóle brzucha. Dzienna dawka błonnika nie powinna przekraczać 30 gramów.

Ważną rolę w odchudzaniu odgrywa również odpowiednie nawodnienie organizmu. Dorosły człowiek powinien wypijać około 1,5-2,5 litra płynów dziennie. Szklanka czystej, niegazowanej wody wypijana przed posiłkiem hamuje uczucie głodu, przedłużając uczucie sytości.

