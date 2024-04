Mieszam specjalną wodę i awokado. Wychodzi napój na odchudzanie z polecenia koleżanki modelki

Proces odchudzania dla wielu osób jest po prostu ciężki i nieprzyjemny. Warto wtedy stosować różnego rodzaju patenty, które ułatwią nam walkę z niechcianymi kilogramami. Jeśli jesteście miłośnikami słodkości, to sięgajcie po fit desery. Dobrze jest też pić różnego rodzaju smoothie oraz napary i inne napoje, które korzystnie wpłyną na naszą figurę. Jednym z nich jest woda zmieszana ze zblendowanym awokado. Sposób ten podpowiedziała mi koleżanka, która odkąd pamiętam, wygląda po prostu fenomenalnie.

Woda z awokado, czyli odchudzające smoothie

Najpopularniejszą wersją jest woda z cytryną, którą pije się podczas odchudzania. Możecie jednak postawić na coś zupełnie innego i o wiele smaczniejszego. Chodzi o smoothie z wody kokosowej i awokado. Wystarczy, że zblendujecie najpierw awokado i zmieszacie z niewielką ilością wody. Warto użyć właśnie wody kokosowej z uwagi na jej dobroczynne właściwości – przyspiesza metabolizm i ma w swoim składzie również błonnik. Powstanie smaczny napój, który idealnie sprawdzi się na przykład w zastępstwie mniejszego posiłku.

Przepis: Smoothie z awokado i wodą kokosową To smoothie nie tylko pomaga schudnąć, ale jest też obłędnie smaczne Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1/2 awokado

1 dojrzały banan

250 ml wody kokosowej

1/3 łyżeczki cynamonu

szczypta soli Sposób przygotowania Obieranie owocówObierzcie banana i awokado. Przekrójcie awokado na pół i wykorzystajcie tylko jedną część. Pokrójcie owoce na mniejsze cząstki. Blendowanie składnikówWszystkie składniki przełóżcie do blendera i miksujcie do momentu, aż uzyskacie gładką i aksamitną masę.

Dlaczego warto pić smoothie z awokado?

Musicie jednak pamiętać, że awokado jest dość kaloryczne – średniej wielkości awokado zawiera około 160 kcal. Czy to jednak oznacza, że na diecie odchudzającej powinniście unikać tego owocu? Nie, jednak nie przesadzajcie z jego ilością. Takie smoothie sprawdzi się w sytuacji, gdy nie macie czasu na komponowanie wartościowych posiłków. Głównym składnikiem awokado jest woda (od 67 do 78 procent), zawiera też błonnik – jest to ważny składnik w trakcie odchudzania, ponieważ dzięki niemu czujemy się dłużej syci (a w konsekwencji nie podjadamy między posiłkami). Pijąc takie smoothie z awokado, zwyczajnie nie czujemy się później głodni, jest to też dobry sposób, by zapobiegać atakom „wilczego głodu”. Dzięki temu łatwiej też zrezygnować z wysokokalorycznych i obfitych posiłków. Owoc ten jest także świetnym źródłem tłuszczów omega-3. Przez to, że awokado zawiera błonnik, ale też zdrowe tłuszcze – wpływa ono korzystnie na nasz metabolizm, co jest szczególnie ważne dla osób na diecie odchudzającej.

Z czym jeszcze łączyć awokado do smoothie?

Awokado to wszechstronny składnik, z którego można przygotować pyszne i zdrowe smoothie. Możecie je łączyć z różnymi składnikami, aby uzyskać różnorodne smaki (a czasami też tekstury). Dobrymi dodatkami do smoothie z awokado są owoce jagodowe, takie jak maliny, truskawki czy borówki – nadadzą one całości świeżości, ale też nutę słodyczy. Takiego naturalnie słodkiego smaku dodadzą też banany, a dodatkowo koktajl będzie wtedy bardziej gęsty. Z kolei dodatek szpinaku lub jarmużu może wzbogacić smoothie o wiele witamin i minerałów. Warto wrzucić też takie dodatki jak orzechy czy migdały. Możecie dowolnie eksperymentować ze składnikami, według swoich upodobań. Koniecznie sprawdźcie też 3 pomysły na zdrowy koktajl z awokado. Nie musicie jednak ograniczać się do smoothie – możecie przygotować też pyszne dania z awokado.

