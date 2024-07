Ta herbatka świetnie wspomaga metabolizm. Piję ją regularnie, a waga leci w dół

Napar z derenia jest pyszny. Po raz pierwszy spróbowałam go za namową ekspertki od żywienia, która podpowiedziała mi, że taka herbatka naturalnie wspomaga metabolizm. Okazało się, że poza smakiem i wsparciem dla diety jest też źródłem wielu cennych składników odżywczych.

Co zawiera dereń i jakie ma właściwości?

Dereń obfituje w liczne substancje wspierające procesy metaboliczne. Znajdziemy w nim np. witaminę C, która nie tylko wspiera odporność i uczestniczy w zwalczaniu odpowiedzialnych za nowotwory wolnych rodników, ale też jest istotna w procesach spalania tłuszczu.

Mały owoc jest też źródłem witamin z grupy B, potasu i magnezu. Składniki te odgrywają rolę w regulacji pracy układu nerwowego, uczestniczą w utrzymywaniu właściwego ciśnienia krwi oraz produkcji energii i wspomagają odpowiednie funkcjonowanie mięśni. Wspomniane procesy nie tylko są istotne dla naszego organizmu, ale też przekładają się na uzyskiwane podczas diety efekty. Warto zatem przyjrzeć mu się uważniej i dowiedzieć się, jak przygotować z niego pyszną i zdrowa herbatkę.

Jak zrobić napar z derenia?

Napar z derenia można przygotować z suszonych owoców. Można je kupić w sklepie zielarskim lub zasuszyć samodzielnie. Jeżeli masz dostęp do świeżego derenia, pamiętaj, że zrywanie owocu z krzaka nie jest dobrym pomysłem. Do spożycia nadają się jedynie owoce derenia, które same spadły z rośliny. Tylko takie podejście da ci pewność, że bezpiecznie wykorzystasz dojrzały dereń.

Parzenie suszu nie jest trudne. Wystarczy wsypać do szklanki 1 łyżeczkę owoców derenia i zalać ją wrzątkiem. Po 10 minutach napar z derenia będzie gotowy do spożycia. Podczas przyrządzania herbatki warto korzystać z koszyczka, który pozwoli łatwo usunąć wykorzystany susz i zapobiegnie zbyt długiemu przyrządzaniu.

Napar z derenia można pić 2-3 razy dziennie. Pamiętaj jednak, że jest on tylko jednym z elementów zdrowej diety i aktywnego trybu życia. Aby osiągnąć trwałe efekty w walce z nadwagą, konieczna jest regularna aktywność fizyczna oraz podjęcie zdrowej, zróżnicowanej diety. W przypadku występowania chorób, działania mające na celu schudnięcie warto też skonsultować ekspertem.

Kto powinien uważać na napar z derenia?

Napar z derenia wykazuje działanie moczopędne. W nadmiarze może zatem doprowadzić do odwodnienia. Szczególną ostrożność w jego spożyciu należy więc zachować przy wysokich temperaturach za oknem i niewielkiej podaży innych płynów. Zbyt intensywne raczenie się naparem z derenia może doprowadzić też do biegunek i niestrawności. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed włączeniem naparu z derenia do diety, najlepiej skonsultuj się ze swoim lekarzem.

