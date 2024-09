Jak schudnąć z brzucha? Zastosuj te praktyczne rady dietetyka, a łatwiej odniesiesz sukces

Nadwaga i nieestetyczna „oponka” na brzuchu stanowią problem wielu osób. Nie warto go ignorować, bo nadprogramowe kilogramy sprzyjają występowaniu wielu problemów zdrowotnych. Przyczyniają się do rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń hormonalnych, cukrzycy typu drugiego, udaru mózgu, obturacyjnego bezdechu sennego czy chorób serca. Co zatem zrobić, by schudnąć z brzucha? Na to pytanie w jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych odpowiada dietetyk Magdalena Kucik.

Jak szybko spalić tłuszcz na brzuchu?

Odchudzanie to, jak zauważa specjalistka, maraton, a nie sprint. Nic nie dzieje się od razu jak za dotknięciem magicznej różdżki. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie dążyć do celu małymi krokami. Powolne tempo zrzucania nadprogramowych kilogramów zapewnia najlepsze rezultaty i pozwala uniknąć efektu jo-jo. Polega on na powtarzaniu się pewnego cyklu. Najpierw tracimy na wadze, a potem ponownie tyjemy. Zjawisko to jest bardzo powszechne. Szacuje się, że efekt jo-jo dotyka ponad 75 procent osób na diecie redukcyjnej. Dzieje się tak, bo spora część ludzi – dążąc do szybkiego wysmuklenia sylwetki – stosuje zbyt restrykcyjne plany żywieniowe.

Redukcja masy ciała powinna być stopniowa i wynosić około 0,5-1 kg tygodniowo, to jest ok. 2-4 kilogramy miesięcznie. Jeśli chcesz schudnąć 5 kilogramów, to prawdopodobnie 1,5-2 miesiące wystarczą. Natomiast jeśli masz do zrzucenia 15-20 kilogramów, to potrzebujesz zdecydowanie więcej czasu – podkreśla Magdalena Kucik.

Warto też pamiętać, że ryzyko pojawienia się efektu jo-jo zwiększa niewłaściwe podejście do tak zwanego zdrowego odżywiania. Wiele osób traktuje zmianę stylu życia jako coś przejściowego i po osiągnięciu wymarzonej wagi z ulgą powraca do dawnych nawyków. To prosta droga do odzyskania nadprogramowych kilogramów.

Jaka dietę zastosować, by schudnąć z brzucha?

Dieta odchudzająca powinna obfitować w produkty zawierające białko i błonnik. Warto również zadbać o to, by znalazły się w niej artykuły spożywcze o niskim indeksie glikemicznym, na przykład pełnoziarniste pieczywo, chudy nabiał, rośliny strączkowe, a także warzywa i owoce w surowej postaci. Wskazane składniki diety nie powodują nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi, a co za tym idzie nie wywołują napadów głodu. Dzięki temu możesz łatwiej kontrolować liczbę kalorii przyjmowanych wraz z posiłkiem. Nie oznacza to jednak, że musisz znacznie ograniczyć wielkość zjadanych porcji.

Nie schudniesz szybciej, jedząc za mało. 1200 kalorii to mniej niż twoja podstawowa przemiana materii [...] energia, której potrzebujesz na prawidłowe działanie narządów wewnętrznych w stanie spoczynku – zaznacza ekspertka.

Liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia powinna być dostosowana do indywidualnego trybu życia. Na ogół nie powinna być jednak mniejsza niż 4. Warto pamiętać, że samo wprowadzenie deficytu kalorycznego, czyli zmniejszenie liczby przyjmowanych kalorii, nie gwarantuje jeszcze pełni sukcesu. Najlepsze efekty podczas odchudzania daje połączenie diety i umiarkowanej aktywności fizycznej (minimum 2-3 razy w tygodniu po pół godziny).

