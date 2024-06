Jem 2 plasterki tego owocu dziennie i chudnę. Ten patent poleciła mi znajoma dietetyczka

Tym sprzymierzeńcem odchudzania jest ananas. Nie idźcie jednak na skróty i nie inwestujcie w owoc z puszki. Smakołyk w syropie nie pomoże wam pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Wręcz przeciwnie – spożywany w nadmiarze może doprowadzić do tego, że zaczniecie przybierać na wadze. Pamiętajcie, że zalewa, w której robi się owoce, ma zwykle bardzo dużo cukru. Dlatego zawsze sięgajcie po świeże i nieprzetworzone ananasy.

Jak ananas wspomaga odchudzanie?

Ananas zawiera bromelainę. To właśnie ten enzym odpowiada za właściwości odchudzające owocu. Związek uczestniczy w rozkładzie białek. Bierze również udział w trawieniu węglowodanów i tłuszczów. Usprawnia przebieg wskazanych procesów, dzięki czemu przemiana materii następuje szybciej. Co więcej, ułatwia wchłanianie mikroelementów oraz składników odżywczych pochodzących z pokarmu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – ananas ma w swoim składzie błonnik, który również sprzyja utracie nadprogramowych kilogramów.

Na czym dokładnie polega jego działanie? Błonnik nie ulega strawieniu. Wiąże wodę w żołądku, przez co zwiększą swoją objętość. Tym samym przedłuża uczucie sytości po posiłku. Hamuje apetyt i chęć podjadania. Zapobiega sięganiu po słodycze i inne niezdrowe przekąski. Pośrednio pomaga więc w kontrolowaniu masy ciała oraz liczby przyjmowanych kalorii.

Ananasy są niskokaloryczne, co oznacza, że możecie jeść ich sporo, nie martwiąc się o nadmiar kalorii. 100 gramów świeżego owocu dostarcza ok. 50 kcal. Warto też zwrócić uwagę, że charakteryzuje go wysoka zawartość wody. Składa się z niej w blisko 86 procentach. Jego spożywanie pomaga więc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu, co jest kluczowe podczas odchudzania.

Jak jeść ananas, by schudnąć?

Dietetyczka doktor Hanna Stolińska zaleca, by jeść 2 plasterki ananasa do jednego posiłku. Jednocześnie zaznacza, że tylko świeży owoc może pomóc w pozbyciu się nadprogramowych kilogramów. Ten sprzedawany w puszce nie ma takiego działania. Co więcej, wszelkie zalewy i słodkie syropy podnoszą kaloryczność ananasa. Warto też podkreślić, że samo włączenie owocu do diety nie gwarantuje utraty wagi. Sukces odchudzania zależy bowiem od wielu czynników – nie tylko diety, ale też aktywności fizycznej. Nie należy też spodziewać się szybkich zmian od razu. Każdy proces wymaga czasu.

