Ten tani produkt kupuję w czasie odchudzania. Nie ma ani grama cukru i tłuszczu, za to dużo białka

W czasie walki z dodatkowymi kilogramami najczęstszym wyborem jest jogurt naturalny, który jest dobrą bazą do różnych potraw i przekąsek. Jest on wartościowym produktem, jednak istnieje coś jeszcze lepszego. Doskonałym urozmaiceniem dla naszego jadłospisu może być też kvarg, czyli wysokobiałkowa przekąska, która idealnie sprawdzi się na przykład na drugie śniadanie czy podwieczorek.

Kvarg jest idealny podczas odchudzania

Kvarg to popularny, skandynawski serek o delikatnym smaku i kremowej konsystencji (przypomina nieco serek homogenizowany). Powstaje z odtłuszczonego mleka, dzięki czemu jest lekkim i niskokalorycznym produktem. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla osób dbających o swoją sylwetkę i aktywnych fizycznie – w 200 g znajduje się 22,4 g białka. W wersji naturalnej nie zawiera cukru, a jego kaloryczność jest podobna do jogurtu naturalnego (64 kcal w 100 g).

Kvarg jest świetną alternatywą dla jogurtu naturalnego z uwagi na wyższą ilość białka (przez co łatwiej osiągnąć jego zalecane ilości w diecie). Kolejnym plusem jest to, że nie zawiera tłuszczu, przez co można sięgnąć po jego lepsze źródła, takie jak na przykład pestki, orzechy, nasiona czy awokado. Świetnie sprawdzi się też jako element diety redukcyjnej z uwagi na swoją niską kaloryczność. Z kolei wysoka ilość białka będzie zapobiegała utracie masy mięśniowej podczas odchudzania. Korzystnie wpływa też na sytość, przez co unikniemy podjadania niezdrowych przekąsek.

Jak można jeść kvarg?

Kvarg jest często porównywany do jogurtu greckiego, jednak ma nieco mniej kwaśny smak. Można go spożywać solo, ale też jako dodatek do owsianek, koktajli czy składnik zdrowych deserów. Możecie użyć go na przykład do przygotowania fit sernika. Jest bardzo uniwersalny, ponieważ śmiało możecie go jeść „na słodko”, ale też w wersji wytrawnej. Na bazie tego serka można przygotować między innymi placuszki i omlety, ale też nadzienie do naleśników. Dobrze sprawdzi się też jako dodatek do past kanapkowych czy sosów.

Jego delikatny smak pozwala na eksperymentowanie z różnymi dodatkami. Możecie go wzbogacić owocami, orzechami, miodem, a także ziołami i przyprawami. Będzie też odpowiedni do zagęszczania różnych potraw czy sosów.

Czytaj też:

Polacy prawie o nim zapomnieli, a wspiera odchudzanie i odporność. Odkryj ten superfood na nowoCzytaj też:

Z tymi radami dietetyka schudniesz. Poznaj proste zasady komponowania posiłków do walki z nadwagą