Ten puszysty sernik jem bez wyrzutów sumienia nawet na diecie. Jego sekret tkwi w 1 produkcie

Sernik to ciasto, którym bardzo często zajadamy się podczas świąt Bożego Narodzenia, a dla niektórych jest to wręcz obowiązkowa pozycja w świątecznym menu. To deser o wyjątkowej konsystencji – gładkiej, kremowej, często z dodatkiem wanilii, rodzynek lub skórki cytrynowej, co nadaje mu wyjątkowego smaku. Można go podawać w wielu wariantach, na przykład z owocami, polewą czekoladową lub karmelem, co sprawia, że jest to zawsze świetna propozycja na deser dla każdego smakosza słodkości. Warto spróbować też delikatnego i puszystego sernika bez spodu. Bardzo niecodzienną, ale niezwykle smaczną opcją jest również owsianka sernikowa, czyli doskonały pomysł na śniadanie dla miłośników tego wypieku.

Jak zrobić sernik, który nie pójdzie w boczki? Przepis

Dietetyczną wersją sernika jest pieczony „skyrnik”. Jest on naprawdę prosty w przygotowaniu, a zrobicie go z zaledwie kilku składników. W czym więc tkwi tajemnica jego mniejszej kaloryczności? Przede wszystkim główną rolę odgrywa tutaj użycie skyr'u. Z kolei biały cukier należy zastąpić ksylitolem.

Składniki 110 g ksylitolu

1 budyń o smaku waniliowym

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

4 białka

4 żółtka

800 g skyru naturalnego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania Ubijcie białkaNajpierw ubijcie białka – róbcie to do momentu, aż uzyskacie sztywną pianę. W tym samym czasie warto już zacząć nagrzewać piekarnik – temperaturę ustawcie na 180 stopni Celsjusza. Wymieszajcie ze sobą pozostałe składnikiPrzełóżcie do miski skyr, ksylitol, budyń, ekstrakt, żółtka i proszek do pieczenia. Następnie całość dokładniej zmiksujcie. Dodajcie ubite białka do masyUżywając szpatułki, delikatnie dodajcie do masy wcześniej ubite białka. Upieczcie sernikFormę o wymiarach 28 cm na 18 cm wyłóżcie papierem do pieczenia, a boki posmarujcie odrobiną tłuszczu. Wyłóżcie masę i wstawcie do piekarnika. Pieczcie przez około 40 minut w 180 stopniach Celsjusza (wierzch sernika powinien być zarumieniony).

Dietetyczny hit jako główny składnik sernika

„Skyrnik” to wersja klasycznego sernika idealna dla osób, które są na diecie odchudzające. Jego głównym składnikiem jest popularny skyr, czyli tradycyjny jogurt islandzki z mleka krowiego. Jest on niskokaloryczny, a w dodatku bogaty w pełnowartościowego białko. Skyr ma kremową i gęstą konsystencję, a do tego jest sycący. Poprawia też perystaltykę jelit i przyśpiesza metabolizm, co jest niezwykle ważne, gdy walczycie z nadprogramowymi kilogramami.

Dodatkowo ten jogurt typu islandzkiego jest bardzo zdrowy – charakteryzuje się dużą zawartością żywych kultur bakterii, jest też źródłem licznych witamin i minerałów. Jego jedzenie zapewnia uczucie sytości na dłużej, a to z kolei sprawia, że nie będziecie mieć ochoty na inne słodkie przekąski i podjadanie między posiłkami.

O czym pamiętać podczas robienia dietetycznych deserów?

Dietetyczne desery to świetny sposób na zaspokojenie ochoty na „coś słodkiego” nawet wtedy, gdy chcemy się pozbyć nadprogramowych kilogramów. Należy jednak przestrzegać kilku kluczowych zasad. Przede wszystkim skupcie się na tym, żeby ograniczyć (lub całkiem wyeliminować) dodawanie cukru. Zamiast tradycyjnego cukru, stosujcie naturalne substytuty, takie jak stewia, miód, syrop klonowy.

Postawcie też na zdrowe składniki – używajcie pełnoziarnistych mąk, płatków owsianych, migdałów, orzechów, owoców, jogurtów greckich o niskiej zawartości tłuszczu i innych zdrowych produktów. Zamiast takich składników jak masło czy śmietanka wybierzcie jogurt naturalny lub właśnie skyr. Starajcie się też używać naturalnych, nieprzetworzonych składników. Unikajcie gotowych mieszanek, które często zawierają dodatkowy cukier i niezdrowe tłuszcze. Uważajcie też na wielkość porcji, nawet zdrowe składniki mogą przyczynić się do nadmiernego spożycia kalorii, gdy jecie ich zbyt wiele.

