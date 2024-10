Jak „zgubić” brzuch? Pomoże ci w tym piramida skutecznego odchudzania

Hanna Stolińska to doświadczony dietetyk kliniczny. Od lat pomaga różnym osobom w zmianie nawyków żywieniowych i skutecznym zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Prowadzi swój gabinet. Prężnie działa też w sieci i mediach społecznościowych, gdzie publikuje różnego rodzaju porady ma temat zdrowego stylu życia. W jednym ze swoich najnowszych wpisów stworzyła piramidę skutecznego odchudzania. Wskazuje, jakich zasad przestrzegać w swojej diecie oraz codziennej rutynie, by „zgubić” tłuszcz z brzucha i/lub innych partii ciała. Jednocześnie układa je w kolejności od najważniejszych do mniej ważnych (ale nadal istotnych).

Jak wygląda piramida skutecznego odchudzania?

Podstawą skutecznego odchudzania jest deficyt kaloryczny. Mianem tym określa się różnicę między indywidualnym zapotrzebowaniem energetycznym a liczbą spożytych kalorii. Do utraty masy ciała dochodzi w sytuacji, gdy przyjmujemy mniej kalorii niż potrzebujemy do codziennego funkcjonowania. Jednocześnie ekspertka przestrzega przed częstą pułapką odchudzania. Chodzi o drastyczne ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii. Takie działanie nie prowadzi do niczego dobrego i przynosi więcej szkody niż pożytku.

Jeżeli będziesz jeść za mało nigdy nie schudniesz!!! – alarmuje ekspertka.

Druga bardzo ważna zasada dotyczy włączenia do jadłospisu odpowiedniej ilości białka. Ten składnik odgrywa bardzo istotną rolę w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Zapewnia uczucie sytości, usprawnia pracę jelit, a także ułatwia regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Powinien się on znaleźć w każdym spożywanym posiłku. Szacuje się, że może stanowić nawet 30 procent wartości energetycznej całej diety, choć jego ilość należy dobierać indywidualnie. Źródłem białka są nie tylko takie produkty jak mięso, jaja, ryby, czy nabiał, ale również tofu, nasiona roślin strączkowych czy inne warzywa.

Na kolejne segmenty piramidy skutecznego odchudzania stworzonej przez doktor Hannę Stolińską składają się ćwiczenia siłowe (od 3 do 5 razy w tygodniu). Natomiast dwa ostatnie „szczeble” to sen i ćwiczenia typu kardio. Tę formę aktywności fizycznej można uznać za wierzchołek całej konstrukcji.

Jak interpretować piramidę skutecznego odchudzania?

By skutecznie schudnąć, warto wprowadzić do swojej diety i codziennej rutyny wszystkie zasady tworzące piramidę skutecznego odchudzania. Należy jednak robić to w odpowiedniej kolejności i zacząć od podstaw, czyli deficytu kalorycznego i odpowiedniej podaży białka, a dopiero potem realizować kolejne punkty. Sama aktywność fizyczna niewiele pomoże, jeśli najpierw nie zadbamy o ograniczenie ilości przyjmowanych kalorii.

