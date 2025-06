Jesz zdrowo, a waga stoi? Nowe badania ujawniają przeoczony czynnik

Doktor Magdalena Cubała jest lekarzem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w medycynie funkcjonalnej. Jest autorką licznych książek i publikacji naukowych. Wychodzi z założenia, że kluczem do zdrowego i długiego życia jest odpowiednie odżywianie. Swoją wiedzą chętnie dzieli się w sieci. W jednym z ostatnich materiałów przywołała najnowsze doniesienia obesitologiczne. Dotyczą one leczenia nadwagi i otyłości. Naukowcy odkryli, co może pomóc w skutecznym odchudzaniu. Okazuje się, że zdrowa dieta i ruch to nie wszystko. Duże znaczenie ma również inny czynnik, o którym wiele osób nie ma bladego pojęcia.

Co pomaga skutecznie schudnąć?

Najnowsze badania, na które powołuje się w swoim materiale dr Magdalena Cubała, wykazały, że zrzuceniu nadprogramowych kilogramów pomóc może jeden prosty zabieg, a mianowicie dostosowanie diety do chronotypu. Mianem tym określa się wewnętrzny zegar biologiczny, który wyznacza rytm dobowy, a dokładniej mówiąc porę snu i czuwania. Innymi słowy, decyduje o tym, kiedy jesteśmy najbardziej produktowni, a kiedy organizm potrzebuje odpoczynku. Dwa najbardziej znane chronotypy to skowronek i sowa. Osoby należące do pierwszej grupy są najbardziej aktywne w godzinach porannych. Wcześnie wstają z łóżka i zwykle kładą się spać jeszcze przed 22. Z kolei sowom najlepiej funkcjonują po południu i wieczorem. Dlatego późno chodzą spać i nie spieszą się zbytnio z pobudką.

W przytoczonym przez ekspertkę badaniu wzięło udział ponad sto osób z nadwagą lub otyłością. Okazało się, że stosowanie niskokalorycznej diety śródziemnomorskiej i jadanie posiłków w zgodzie z chronotypem przyniosło lepsze efekty w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów niż stosowanie wskazanych zasad żywieniowych bez uwzględnienia wewnętrznego biologicznego zegara. Potrzebne są dalsze analizy, by potwierdzić przywołane zależności. Warto jednak zaznaczyć, że pod opublikowanym przez specjalistkę postem pojawiło się wiele komentarzy wskazujących na fakt, że jedzenie zgodnie z chronotypem rzeczywiście ułatwia odchudzanie. „Ja się zagadam z tym w 100%”, „Jak najbardziej tak”, „Dokładnie tak jest”– to tylko niektóre z wypowiedzi.

Jak jeść zgodnie z chronotypem?

Skowronki powinny – jak podkreśla doktor Magdalena Cubała – spożywać sycące śniadanie, bogate w białko między godziną 6:00 a 8:00, obiad około godziny 12:00, a lekką kolację między 17:00 a 18:30. Posiłki sów powinny przypadać natomiast w następujących porach:

śniadanie – między 9:00 a 11:00,

obiad – około 14:00–15:00,

kolacja – przed 20:00

Warto pamiętać o regularności i jakości posiłków, niezależnie od preferowanego chronotypu. Równie duże znaczenie ma umiarkowana aktywność fizyczna.

