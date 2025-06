Z trzech składników zrobisz fit sernik bez pieczenia. Pięć minut pracy, a efekt zachwyca

Dietetyk Anna Jedrej publikuje różnego rodzaju treści dotyczące zbilansowanego odżywiania. Przedstawia zdrowy tryb życia „od kuchni”. Dosłownie, bo w udostępnianych przez nią materiałach nie brakuje różnego rodzaju przepisów. W jednym z ostatnich postów pojawiła się prosta receptura na fit sernik. Ten deser doskonale sprawdzi się na upalne dni. Nie tylko świetnie smakuje, ale też orzeźwia. Poza tym nie wymaga wiele pracy. Pięć minut wolnego czasu, trzy składniki i odrobina cierpliwości. Tyle w zupełności wystarczy, by go przygotować.

Jak zrobić fit sernik z przepisu dietetyka?

Deser zaproponowany przez dietetyczkę Annę Jedrej różni się nieco od klasycznych serników „na zimno”, ponieważ nie ma spodu. Składają się na niego tylko trzy składniki – skyr, galaretka oraz świeże truskawki. Połączenie tych produktów daje świetny efekt, a jednocześnie nie przysparza wiele pracy. Większą jej część wykona za ciebie lodówka.

Przepis: Fit sernik „na zimno” Ten deser nie tylko świetnie smakuje, ale też wspomaga odchudzanie i utrzymanie szczupłej sylwetki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 64 w każdej porcji Składniki opakowanie galaretki truskawkowej bez cukru

400 g skyru

70 g świeżych truskawek Dodatkowo: 180 ml wrzącej wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj truskawki. Jeśli chcesz możesz je pokroić na mniejsze cząstki. Galaretkę rozpuść we wrzątku i ostudź. Robienie masy na sernikOstudzoną galaretkę zblenduj ze skyrem. Przelej powstałą masę do małej formy lub miseczki. Wrzuć do niej truskawki. Chłodzenie deseruWstaw całość do lodówki na około 2 godziny.

Rada: Możesz też – jak podpowiada Anna Jedrej – najpierw ubić samą galaretkę, a dopiero potem dodać skyr. Dzięki temu otrzymasz piankę o konsystencji podobnej do ptasiego mleczka.

Wskazówka: Do przygotowania tego deseru możesz wykorzystać nie tylko truskawki, ale również inne owoce, na przykład maliny czy borówki amerykańskie. To kwestia indywidualnych preferencji.

Dlaczego fit sernik ze skyru sprawdzi się na diecie?

Skyr jest źródłem łatwoprzyswajalnego białka, które z jednej strony przedłuża uczucie sytości po posiłku, a z drugiej – zwiększa wydatek energetyczny organizmu, co z kolei przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Dlatego włączenie fit sernika do diety może realnie wesprzeć proces odchudzania. Przedstawiony deser to – jak przekonuje Anna Jedrej – doskonały zamiennik dla sklepowych, wysokoprzetworzonych słodyczy i serników z proszku. Te obfitują zwykle w wiele zbędnych i najczęściej szkodliwych dodatków, takich jak na przykład syrop glukozowy czy olej palmowy, które najlepiej jest całkowicie wyeliminować z jadłospisu.

