Grill bez wyrzutów sumienia? Dietetyk podpowiada, co jeść, żeby nie przytyć

Lato to czas, gdy spotkania z przyjaciółmi i rodziną najczęściej odbywają się na świeżym powietrzu. Bardzo często urządzamy wtedy grilla. Choć to świetny pomysł, bo można delektować się pysznym jedzeniem w otoczeniu zieleni, to jest to problematyczna sytuacja dla osób, które akurat są na diecie i walczą z nadprogramowymi kilogramami. Bo przecież najpopularniejszymi potrawami na grillu są tłuste kiełbaski i inne kaloryczne przysmaki.

Co jeść na grillu podczas odchudzania?

Dietetyk uspokaja, że nie trzeba rezygnować z pójścia na grilla, nawet jeśli chcesz schudnąć.

Po pierwsze – postaw na chudsze źródła białka. Świetnie sprawdzi się kurczak, indyk, ryba czy halloumi – powiedział specjalista.

Zauważył też, że karkówka to dwa razy więcej kalorii, a boczek to aż pięć razy więcej niż wymienione wyżej produkty.

Po drugie ogranicz tłuste sosy na bazie majonezu. To często one podbijają kaloryczność. Wybierz coś na bazie jogurtu naturalnego lub ketchup bez cukru – wyjaśnił.

Ekspert podpowiedział także, że zamiast kajzerki lepiej wybrać grahamkę, ponieważ po jej zjedzeniu będziemy bardziej syci.

Jakie napoje wybrać na grillu, by nie przytyć?

Większość osób, które są w procesie odchudzania rezygnuje ze słodzonych napojów. I słusznie – to bardzo dobra decyzja. Warto wtedy postawić na wodę, która nie dostarcza nam zbędnych kalorii. Jednak oczywiste jest, że po jakimś czasie picie takiej bezsmakowej wody może nam się po prostu znudzić. Warto wtedy ją nieco urozmaicić, na przykład dodając cytrynę czy listki mięty. Z własnego doświadczenia wiem, że dobrze sprawdza się też wrzucenie mrożonych owoców – nie tylko nadadzą cudownego posmaku wodzie, ale też sprawią, że od razu będzie ona zimniejsza.

Na grillu często pojawia się także alkohol – dietetyk radzi, by klasyczne piwo zamienić na piwo bezalkoholowe. Nie tylko ma mniej kalorii, ale jest też zdrowsze. To jednak nie jest jedyną alternatywą dla napojów alkoholowych – sama bardzo lubię wino bezalkoholowe, które staje się coraz popularniejsze w Polsce i można je już dostać w wielu supermarketach.

