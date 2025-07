Masło zamiast margaryny? Dietetyczka ujawnia największy mit o zdrowym odżywianiu

Często zamiast margaryny wybieramy masło, ponieważ w społeczeństwie panuje przekonanie, że jest ono bardziej naturalne i wartościowe pod względem odżywczym. Kojarzy nam się też po prostu ze zdrowszym produktem, a więc często odruchowo to właśnie je wkładamy do koszyka podczas zakupów spożywczych. Czy jednak jest to słuszne podejście? O tym w rozmowie z „Wprost” opowiedziała dietetyczka Kinga Ołdak. Część osób z pewnością będzie mocno zaskoczonych.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Wielu Polaków unika kupowania margaryny, ponieważ w społeczeństwie przyjęło się przekonanie, że jest ona niezdrowa. Sama pamiętam, jak mój tata niedawno powiedział, że kiedyś dominowała narracja o tym, że nie powinno się sięgać po ten produkt i zamiast niego wybierać masło. Na temat tego, czy ci, którzy tak robią, podejmują słuszną decyzję, wypowiedziała się specjalistka od zdrowego odżywiania.

Z punktu widzenia współczesnej dietetyki, margaryna w większości przypadków jest korzystniejszym wyborem dla zdrowia niż masło. Warto jednak pamiętać, aby wybierać margaryny miękkie/kubkowe (te w pudełkach), a nie margaryny twarde (te w kostkach) – powiedziała dietetyczka Kinga Ołdak w rozmowie z „Wprost”.

Czy masło jest zdrowe?

Masło jest często postrzegane jako zdrowy produkt, jednak w rzeczywistości wcale nie jest ono korzystne dla naszego zdrowia.

Masło zawiera dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmiar w diecie może przyczyniać się do zaburzeń lipidowych (np. podwyższonego stężenia cholesterolu LDL), a tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – powiedziała specjalistka.

Dietetyczka zwróciła także uwagę na to, że spożywanie margaryny może korzystnie wpływać na nasz organizm.

W margarynach miękkich przeważają jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe o korzystnych właściwościach. Niektóre z nich zawierają dodatkowo fitosterole obniżające stężenie cholesterolu we krwi. Masło naturalnie zawiera witaminy A i D, ale margaryny miękkie są w nie wzbogacane. Ponadto zawierają więcej witaminy E niż masło – dodała.

Inne alternatywy dla masła i margaryny

Większość z nas przyzwyczaiła się już do tego, że chleb smarujemy masłem lub margaryną. Okazuje się jednak, że jest znacznie więcej możliwości, które mogą być jeszcze smaczniejszym wyborem. To także ciekawy sposób na urozmaicenie naszej diety, ale również „opcja ratunkowa”, gdy nie zdążyliśmy zrobić zakupów.

Nie zapominajmy również o innych smarowidłach, np. pastach ze strączków, które są dobrą alternatywą zarówno dla masła, jak i margaryny. Idealnym rozwiązaniem jest także skrapianie pieczywa oliwą z oliwek – wyjaśnia specjalistka.

