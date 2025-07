To śniadanie je większość Polaków. Sprawdź, dlaczego dietetyk bije na alarm

Jednym z najpopularniejszych śniadań w naszym kraju są kanapki. To danie jest szybkie, wygodne i można je zrobić z różnymi dodatkami, takimi jak ser, szynka, warzywa czy różnego rodzaju pasty. Wiele osób poranek zaczyna też od musli lub granoli – w tym przypadku również jest duże pole do eksperymentów. Można dodać świeże owoce, jogurt naturalny, miód czy na przykład niezwykle zdrowe siemię lniane. I choć wydaje nam się, że zjedzenie takiego posiłku naprawdę dobrze działa na nasz organizm, to czy rzeczywiście tak jest? Ten temat wziął „pod lupę” dietetyk.

Czy granola i musli są zdrowe?

Dietetyk Jakub Woźniak w nagraniu opublikowanym na YouTube wyjaśnił, czy sięganie po musli i granole to zdrowy wybór.

Teoretycznie są to produkty dużo mniej przetworzone, niż klasyczne płatki śniadaniowe. Zawierają płatki zbożowe, czyli źródło błonnik oraz różne dodatki – superfoods, na przykład nasiona chia, orzechy czy siemię lniane – powiedział.

Specjalista dodał jednak, że ze składem oraz jakością takich produktów jest „naprawdę różnie”. Na rynku możemy znaleźć zarówno te z prostym składem, a więc zdrowszym, jak i te, które są pełne cukru czy oleju palmowego,

Dlatego jeśli lubisz musli, to po pierwsze – wybieraj mądrze, a po drugie – pamiętaj o odpowiednim zbilansowaniu takiego posiłku, dodając na przykład jogurt skyr i świeże owoce – wyjaśnił specjalista.

Jak zrobić domową granolę?

Zrobienie domowej granoli jest łatwiejsze, niż się to wydaje. Przygotowana samodzielnie jest naprawdę pyszna, a do tego podczas jej przyrządzania będziesz mógł delektować się wspaniałym zapachem w całym domu. Po przestudzeniu taka domowa granola jest od razu gotowa do jedzenia. Można ją przechowywać nawet dwa tygodnie – najlepiej w woreczku strunowym lub szklanym słoiku.

Żeby przygotować granolę, należy dwie szklanki płatków owsianych wsypać do miski, polać trzema łyżkami oleju (świetnie sprawdzi się na przykład ten z pestek winogron, ryżowy lub kokosowy). Tak przygotowane płatki owsiane należy wymieszać z orzechami, nasionami, odrobiną miodu lub syropu klonowego, a całość rozłożyć na blaszce i piec w piekarniku przez około 20-30 minut w temperaturze 160-180 stopni Celsjusza. Trzeba co jakiś czas mieszać całość i pilnować, by się nie przypaliła. Po ostudzeniu można dodać suszone owoce lub drobne kawałki czekolady. Jeśli jednak zdecydujesz się na gotowy produkt, to koniecznie sprawdź, jakiej granoli nie kupować w Biedronce. Zobacz też, jakie są najgorsze płatki śniadaniowe zdaniem dietetyka.

