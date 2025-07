Magda Gessler radzi, co pić po weselu. Szybko i skutecznie stawia na nogi, a Polacy o nim zapomnieli

Magda Gessler od lat ratuje polskie restauracje, które znalazły się na progu bankructwa. W swojej aktywności nie ogranicza się jednak tylko do przeprowadzania „kuchennych rewolucji”. Prężnie działa też w sieci i chętnie wypowiada się na różnego rodzaju tematy. W jednym z udzielonych wywiadów podzieliła się swoim patentem na odzyskanie energii po udanym weselu. Jej sekretem jest tani, a zarazem niezwykle skuteczny napój.

Co pić po weselu, by odzyskać energię?

Zdaniem Magdy Gessler najlepszym „orężem” w walce z poweselnym zmęczeniem jest woda wzbogacona o kilka prostych dodatków. „Następnego dnia ciepła woda z miodem, imbirem i cytryną jest bardzo dobra” – wyjawiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Jednocześnie restauratorka wskazała, że warto zrezygnować z jedzenia ciężkostrawnych, tłustych potraw na rzecz lekkich dań przygotowanych na bazie świeżych, sezonowych produktów. Doskonale sprawdzą się między innymi chłodniki. Z kolei „mocne” drinki można z powodzeniem zamienić na sangrie, czyli lżejsze napoje alkoholowe na bazie wina, owoców i przypraw. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jednak całkowita eliminacja alkoholu z menu. Każda jego dawka działa bowiem toksycznie na organizm i zwiększa ryzyko wielu różnych chorób, w tym nowotworów i schorzeń neurodegeneracyjnych.

Dlaczego patent Magdy Gessler na zmęczenie działa?

Odpowiednie nawodnienie ma kluczowe znaczenie w walce ze zmęczeniem. Woda warunkuje prawidłowy przebieg niemal wszystkich reakcji zachodzących w organizmie. Gdy zaczyna jej brakować, spada koncentracja, serce i inne narządy przestają wydajnie pracować. Pojawia się znużenie i rozdrażnienie. Uzupełnienie ewentualnych niedoborów pozwala odzyskać energię. Produkty takie jak imbir, cytryna czy miód wzmacniają ten efekt. Przeprowadzone badania wskazują, że wysoki potencjał przeciwzmęczeniowy ma między innymi 6-gingerol znajdujący się w imbirze. Wpływa pozytywnie na pracę mięśni i zwiększa ogólną wydolność organizmu.

Ponadto – jak dowodzą naukowcy – zmęczenie, zwłaszcza przewlekłe, jest powiązane ze stresem oksydacyjnym. Mianem tym określa się stan nierównowagi między wolnymi rodnikami (reaktywnymi formami tlenu) a przeciwutleniaczami. Niesie on za sobą bardzo poważne konsekwencje. Wywołuje stany zapalne i uszkadza komórki, co sprzyja występowaniu uczucia zmęczenia. Wodak z cytryną i imbirem dostarcza sporej dawki antyoksydantów (między innymi witaminy C czy gingerolu), które zwalczają wolne rodniki, łagodzą stany zapalne i inne skutki stresu oksydacyjnego. Zapobiegają też jego powstawaniu.

