Zaczęło się w Biedronce. Tylko niektórzy skorzystają z tej akcji i już robią zapasy

W najnowszej gazetce Biedronki znajduje się wiele ciekawych ofert skierowanych przede wszystkim do klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka. Dzięki karcie lub aplikacji mobilnej można skorzystać z dodatkowych rabatów. Aby dołączyć, wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store albo poprosić o kartę przy kasie — to całkowicie bezpłatne.

Na czym możesz zaoszczędzić w Biedronce?

Sieć przeceniła Masło Extra Polskie. Teraz za jedną kostkę o wadze 200 gramów zapłacisz zaledwie 3,99 zł, ale dopiero przy zakupie pięciu sztuk. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, każde z nich kosztować będzie niespełna 9 złotych. Możesz zrobić spore zapasy, bo limit dzienny wynosi 10 sztuk na jedno konto Moja Biedronka. Promocja trwa od piątku do soboty (2 i 3 stycznia 2026 roku). W sumie do zgarnięcia jest więc aż 20 kostek smarowidła.

Inne akcje rabatowe w Biedronce

Sieć mocno obniżyła cenę jeszcze jednego popularnego tłuszczu. Chodzi o Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni. Możesz je dostać już za 2,99 zł, czyli ponad 60 procent taniej, ale musisz spełnić jeden ważny warunek. By skorzystać z rabatu, trzeba nabyć od razu co najmniej 3 sztuki. W przeciwnym razie upust nie będzie obowiązywać. Na uzupełnienie domowych zapasów masz dwa dni. Akcja zaczyna się i kończy w tym samym terminie, co promocja na Masło Ekstra Polskie opisana powyżej. Pamiętaj o ograniczeniach nałożonych na klientów. Limit dzienny wynosi 3 sztuki na jedno konto lojalnościowe. Jeśli włożysz do koszyka większą liczbę opakowań za każde z nich zapłacisz niespełna 8 złotych.

