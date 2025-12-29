Na diecie rezygnujesz z chleba? Ten jeden może realnie pomóc w odchudzaniu, a większość go pomija

Spora część osób zaczynających odchudzanie rezygnuje z jedzenia pieczywa. Efekt? Szybkie spadki energii, napady niekontrolowane głodu i powrót do „starych” nawyków sprzed diety. Na szczęście można w łatwy sposób temu zapobiec. Wystarczy włączyć do codziennego jadłospisu odpowiedni rodzaj chleba. Sprawdź, jaki bochenek może realnie wspomóc utratę nadprogramowych kilogramów. Mało kto o nim pamięta.

Jaki chleb jest najlepszy na odchudzanie?

Strzałem w dziesiątkę będzie chleb wyrabiany z mąki orkiszowej, która – jak czytamy w artykule „Effect of wheat species (Triticum aestivum vs T. spelta), farming system (organic vs conventional) and flour type (wholegrain vs white) on composition of wheat flour – Results of a retail survey in the UK and Germany – 2. Antioxidant activity, and phenolic and mineral content”– charakteryzuje się wysoką zawartości minerałów oraz antyoksydantów. W jej składzie znajdziemy również spore ilości błonnika i białka. To właśnie te dwa składniki odgrywają kluczową rolę w procesie odchudzania. Zapewniają długie uczucie sytości, dzięki czemu zmniejszają ryzyko podjadania między posiłkami i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. Tym samym pozwalają łatwiej kontrolować masę ciała i tracić na wadze bez uczucia głodu. Jednocześnie usprawniają perystaltykę jelit, poprawiając trawienie i przyswajanie składników odżywczych pochodzących z pokarmu.

Co więcej, błonnik obecny w orkiszu wpływa pozytywnie na mikrobiotę. Wspiera namnażanie się „dobrych” bakterii w układzie pokarmowym i pośrednio uczestniczy w produkcji krótko łańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te natomiast wspomagają prawidłowy przebieg procesów trawienia, redukują stany zapalne tkanek, wzmacniają barierę jelitową i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład rak jelita grubego.

Inne zalety chleba orkiszowego

Na zalety orkiszu zwracają również uwagę polscy naukowcy, między innymi mgr inż. Paula Nagel. „Pszenica orkiszowa jest bogatym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych. Dominują w niej nienasycone kwasy tłuszczowe, z czego ok. 50% stanowi kwas linolowy, a przeszło 20% kwas oleinowy. Frakcja lipidowa zawiera także fitosterole oraz więcej witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E) i kwasu eikozapentaenowego (EPA) w stosunku do pszenicy zwyczajnej. Aktywność przeciwutleniająca witaminy E w ziarnach orkiszu jest o 30% wyższa niż w pszenicy zwyczajnej” – czytamy w artykule pod tytułem „Nadzwyczajna moc orkiszu”, który został opublikowany w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Można więc śmiało powiedzieć że włączenie do jadłospisu produktów orkiszowych – w tym pieczywa – pomaga nie tylko w odchudzaniu, ale też zdrowym starzeniu się organizmu i utrzymaniu dobrej kondycji na długie lata.

