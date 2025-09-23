Dietetyczka zdradza 4 drobne zmiany w diecie. Wprowadziłam je i waga zaczęła spadać

Skuteczne odchudzanie to przede wszystkim odpowiednia dieta, utrzymanie deficytu kalorycznego i aktywność fizyczna. Często jednak kluczem do sukcesu są drobne, codzienne wybory, które realnie wpływają na naszą wagę i samopoczucie. To właśnie od takich małych kroków warto zacząć zmianę stylu życia. Świadome podejście do tego, co jemy i pijemy, może przynieść zaskakująco dobre efekty.

Najważniejsza zmiana podczas odchudzania

Dietetyczka Aleksandra Kinalska-Młodziejewska opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym podpowiedziała, jakie zmiany wdrożyć w życie, żeby szybciej schudnąć. Specjalistka zauważa, że odchudzanie zawsze zaczyna się od pojedynczych nawyków i drobnych zmian, które z czasem mogą dać niesamowite efekty. Należy więc wprowadzić drobne, ale znaczące zmiany w jadłospisie. Postanowiłam sama sprawdzić, jaki przyniesie to efekt i waga już zaczęła spadać. Ekspertka radzi więc zamienić na przykład makaron pszenny na pełnoziarnisty.

Ten pełnoziarnisty ma więcej błonnika, w wyniku czego będziesz mieć większe uczucie sytości – powiedziała.

Tę zasadę warto rozszerzyć na inne produkty. Zamiast białego pieczywa sięgnij po chleb razowy lub graham. Słodzone płatki śniadaniowe zamień na zdrową owsiankę, która dostarczy organizmowi cennych składników odżywczych, ale też na dłużej zapewni uczucie sytości. Ryż biały zamień na brązowy, który ma więcej błonnika pokarmowego. Do tego ma niższy indeks glikemiczny, przez co wolniej podnosi poziom cukru we krwi i zapobiega jego nagłym skokom. Frytki zastąp ziemniakami lub batatami pieczonymi w ziołach. Zamiast sięgać po słodzony dżem lub krem czekoladowy jako dodatek do kanapki, postaw na masło orzechowe, zdrowe pasty lub awokado, a majonez w sałatkach zastąp jogurtem greckim.

Co jeszcze pomoże szybciej schudnąć?

Dietetyczka radzi również, by zamiast napojów, soków i musów owocowych zjeść świeże owoce, ponieważ mają zdecydowanie więcej błonnika i cennych witamin. Dodatkowo sam proces gryzienia owocu wysyła do mózgu sygnały o nadchodzącym posiłku, co już wcześniej uruchamia mechanizm sytości. Płynne kalorie z soków i musów są przyswajane niemal natychmiast, często nie dając organizmowi szansy na zarejestrowanie, że właśnie przyjął energię. W efekcie szybko możemy znowu zacząć czuć głód.

Kolejna zasada dotyczy napojów gazowanych z cukrem. Są one jednym z największych wrogów szczupłej sylwetki, ponieważ dostarczają „pustych kalorii”. Oznacza to, że poza ogromną dawką cukru nie niosą ze sobą praktycznie żadnych wartości odżywczych. W tym przypadku zdecydowanie lepiej jest wybierać wersję bez cukru. Najlepiej jednak jest pić wodę. Jeśli nie jesteś fanem jej smaku, możesz dodać na przykład świeże owoce lub miętę.

Kolejna zasada, którą należy wdrożyć w życie podczas odchudzania, dotyczy napoju, po który sięga niemal każdy Polak, a mianowicie kawy. Chodzi o to, by pić mniej kawy z kalorycznymi dodatkami.

Jeśli pijesz kilka mlecznych kaw dziennie, pamiętaj, że są to dodatkowe kalorie. Ogranicz się najlepiej do jednej – powiedziała ekspertka.

Zamiast kolejnej kawy specjalistka od zdrowego odżywiania radzi napić się na przykład zielonej herbaty. Nie jest ona kaloryczna, a w ten sposób dostarczymy do organizmu porcję antyoksydantów. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie dnia bez kilku kaw dziennie, to postaw na zwykłą czarną kawę bez dodatków – ona jest najmniej kaloryczna.

Czytaj też:

Dietetyczka o nowościach z Biedronki: „Skład bez zarzutów, cudo!”. Masz je w domu?Czytaj też:

Dietetyk zdradza, po jakie tłuszcze zawsze sięga w Biedronce. Niektóre wybory naprawdę zaskakują