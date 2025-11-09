Ten czosnek wspiera walkę z problemem, który dotyczy milionów Polaków. Naukowcy nie mają wątpliwości

W polskiej kuchni czosnek uchodzi za klasyk. Jest nieodzownym składnikiem sosów, mięs, marynat, a nawet kanapek. Ale gdy na sklepowej półce dostrzegamy czarną „wersję” tego warzywa zwykle omijamy ją szerokim łukiem, sądząc, że to towar „gorszego sortu”. Tymczasem prawda okazuje się zupełnie inna. Fermentacja sprawia, że zyskuje on wiele cennych właściwości. Jego wpływ na organizm od dawna fascynuje naukowców. Zobacz, co potrafi ten niedoceniany przysmak.

Na co pomaga czarny czosnek?

Proces fermentacji, w którym powstaje czarny czosnek, trwa od 15 do 60 dni. W tym czasie allicyna, znana ze świeżego czosnku, przekształca się w łagodniejsze, ale silnie działające antyoksydanty. To właśnie im zawdzięcza swoje prozdrowotne właściwości. Jego działanie nie ogranicza się wyłącznie do wzmacniania mechanizmów obronnych organizmu czy wsparcia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Naukowcy, którzy wzięli wspomniane warzywo„pod lupę” dowodzą, że może ono również odegrać ważną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego.

Badania przeprowadzone przez zespół koreańskich naukowców w 2017 roku wykazały, że czarny czosnek może obniżyć stężenie glukozy we krwi, a także poziom hemoglobiny glikowanej, czyli wskaźnika długoterminowej kontroli glikemii. Autorzy podkreślają, że regularne spożywanie czarnego czosnku może stanowić wsparcie dietetyczne dla osób z zaburzeniami metabolicznymi.

Przeciwcukrzycowe działanie czarnego czosnku wynika z obecności tzw. związków organosiarkowych, które powstają w procesie jego dojrzewania. Substancje te stymulują komórki beta trzustki do zwiększenia wydzielania insuliny. Wyniki badań sugerują, że dodatek do diety czarnego czosnku może znacząco poprawiać gospodarkę glukozową organizmu — prawdopodobnie poprzez zwiększenie poziomu insuliny w osoczu lub zmniejszenie insulinooporności. To szczególnie istotne, ponieważ właśnie insulinooporność jest jednym z głównych czynników rozwoju cukrzycy typu 2– wyjaśniają specjaliści.

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jedną niezwykle cenną właściwość czarnego czosnku. Warzywo to ma znacznie silniejsze zdolności antyoksydacyjne niż jego świeży odpowiednik. W rezultacie może lepiej neutralizować szkodliwy wpływ wolnych rodników na funkcjonowanie poszczególnych narządów, w tym trzustki. Przywołane doniesienia – choć niezwykle obiecujące – wymagają potwierdzenia w innych badaniach.

Jak włączyć czarny czosnek do diety?

Nie trzeba od razu sięgać po kapsułki czy ekstrakty. Wystarczy spożywać około 2 ząbków czarnego czosnku dziennie. To świetny dodatek do sałatek, past, zup czy nawet niektórych deserów. Jego słodkawy smak przypomina suszone śliwki, więc świetnie komponuje się z orzechami i warzywami korzeniowymi. Warto jednak pamiętać, że produkt ten nie jest lekiem na cukrzycę czy insulinooporność. Wspiera metabolizm glukozy, ale działa najlepiej w połączeniu z aktywnością fizyczną oraz dietą o niskim indeksie glikemicznym.

Czytaj też:

Złocisty, tani i… zdradliwy. Ekspertka ostrzega: Polacy jedzą ten makaron na potęgęCzytaj też:

Zamiast rosołu na Wszystkich Świętych zrób tę zupę. Zawsze rozgrzewa i zachwyca gości