Jak pozbyć się wzdęć w 2 tygodnie? Gastrolog: zacznij od jednego prostego kroku

Wzdęcia trudno jednoznacznie zdefiniować. Zwykle opisuje się je jako subiektywne uczucie pełności związane z obecnością zbyt dużej ilości gazów w jelitach i powiększeniem obwodu brzucha. Ten z pozoru niewinny problem potrafi bardzo uprzykrzyć życie. Dowodzi tego historia jednej z pacjentek dr Marty Osiewicz-Sienkiewicz, gastrolog. Lekarka podzieliła się nią w sieci, a przy okazji zdradziła, jak pomogła jej poradzić sobie z wzdęciami. Będziecie zaskoczeni, jakie to proste.

Co pomaga na wzdęcia, zdaniem gastrologa?

„»«W końcu przestałam się bać jedzenia i moje wzdęcia zniknęły w 2 tygodnie, tylko dlatego, że wprowadziłam jedną polecaną przez Panią doktor zmianę«». Taka wiadomość dostałam od mojej pacjentki” – czytamy w poście udostępnionym przez dr Martę Osiewicz-Sienkiewicz. Wbrew pozorom nie chodziło o stosowanie specjalnej diety ani zakup drogich leków czy suplementów. Skutecznym sposobem na walkę ze wzdęciami okazała się zmiana rytmu posiłków. Należy zacząć jeść regularnie i przestać podjadać. Ten z pozoru trywialny zabieg – jak przekonuje ekspertka – może naprawdę wiele zdziałać.

To neurologiczny reset dla osi jelito–mózg. To sposób, by przestać wprowadzać jelita w stan ciągłego napięcia. Wiem, że brzmi banalnie. Ale to najtrudniejsza prosta rzecz, jaką wdrażam z pacjentkami. Nie chodzi o idealny plan. Chodzi o rytuał, który daje Twojemu organizmowi spokój. Nie musisz robić wszystkiego. Czasem wystarczy zacząć od jednego kroku – wyjaśnia specjalistka.

Pod postem opublikowanym przez ekspertkę pojawiło się dużo komentarzy. Rada dr Marty Osiewicz-Sienkiewicz wzbudziła wśród obserwatorów spore zaskoczenie. Zdziwiła ich zarówno prostota, jak i skuteczność wskazanej metody. „Zgadzam się w 100%. To działa. Czasem szukamy magicznych rozwiązań, a te najprostsze okazują się najtrudniejsze do wdrożenia, ale i najskuteczniejsze w momencie ich realizacji”, „Tak, zgadzam się w 100%. Stosuje od roku i samopoczucie się poprawiło znacząco” – to tylko niektóre z opublikowanych wypowiedzi.

Jak często jeść, by pozbyć się wzdęć?

Zdaniem lekarki, na ogół przerwy między posiłkami nie powinny być mniejsze niż 3-4 godziny. Można jednak wskazany przedział czasowy modyfikować w zależności od potrzeb oraz sytuacji zdrowotnej. Najgorszym rozwiązaniem, jak wskazuje gastrolog, jest jedzenie co godzinę. Warto podkreślić, że nawet niepozorne przekąski czy słodycze są traktowane przez jelita jak posiłek. Może być nim nawet kawa, jeśli dodamy do niej cukier, mleko lub inne wysokokaloryczne składniki.

