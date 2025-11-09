Tomasz Strzelczyk ma 4 triki na idealne jajka sadzone. Spróbuj, a nie wrócisz do starego sposobu

Jajka sadzone bardzo często przygotowuje się na śniadanie. Są one jednak też odpowiednie na „awaryjny” obiad, gdy nasza lodówka świeci pustkami czy smaczną kolację. Robi się je w naprawdę ekspresowym tempie i można podawać na wiele pysznych sposobów. Do tego są bardzo pożywne i dość sycące.

Cztery triki na jajka sadzone

Tomasz Strzelczyk, polski kucharz i autor książek kucharskich, zdradził swoje cztery triki na idealne jajka sadzone. Jednym z nich jest smażenie ich na oleju. Takie jajko brązowieje wokół, a w środku pozostaje lekko ścięte białko i płynne żółtko. Z kolei jeśli usmaży się jajko na maśle, to białko będzie ładnie ścięte, a żółtko pozostanie płynne. W tym celu należy rozgrzać patelnię, włączyć płomień i wrzucić na patelnię trochę masła. Patelnię trzeba przykryć i odczekać 3–4 minuty. Kolejnym trikiem jest patent na jajko sadzone „na szybko”.

Na patelnię wrzucamy trochę masła, wbijamy jajko i smażymy po kilkadziesiąt sekund z każdej strony. W tym sposobie zarówno żółtko, jak i białko są mocno ścięte – tłumaczy Tomek Strzelczyk.

Możesz przyrządzić też jajko smażone na maśle z parą. Na rozgrzaną patelnię trzeba wrzucić masło, wbić jajko, dolać trochę wody i przykryć. Pod wpływem pary jajko będzie smażyło się z dwóch stron bardzo szybko.

Nie będzie może ono efektownie wyglądało, ale żółtko pozostanie płynne – podsumował kucharz.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są skarbnicą składników odżywczych. Białko zawiera wszystkie aminokwasy, których organizm nie potrafi sam wytworzyć. Do tego są one bogate w witaminy z grupy B oraz A, D, E, K. Witamina D jest szczególnie ważna dla zdrowia naszych kości oraz odpowiedniego poziomu odporności. Jajka dostarczają do naszego organizmu też takich składników mineralnych jak żelazo, cynk, selen oraz fosfor, magnez i wapń. Zawierają również cholinę, czyli niezbędny składnik dla prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego. Są również bogate w antyoksydanty ważne dla oczu – luteinę i zeaksantynę. Zapobiegają między innymi zwyrodnieniu plamki żółtej. Co więcej, większość tłuszczów w jajku to nienasycone kwasy tłuszczowe (w tym omega-3 i omega-6).

