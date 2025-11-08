Babcia zawsze robiła ten napój na trawienie. Działał cuda, a dziś znów do niego wracam


Napar z mniszka lekarskiego
Napar z mniszka lekarskiego Źródło: Freepik
Naturalne sposoby na trawienie często są lepsze niż tabletki. Koniecznie sprawdź, co zawsze radziła wypić moja babcia na problemy trawienne. Ten napar ma też więcej dobroczynnych właściwości.

Zanim sięgniesz po tabletki na trawienie, warto najpierw wypróbować domowe sposoby. Na samym początku dobrze jest wprowadzić drobne zmiany w diecie. Chodzi o jedzenie mniejszych porcji, dokładne przeżuwanie czy unikanie ciężkostrawnych potraw. Dobrym nawykiem jest też picie ciepłej wody z cytryną przed posiłkiem lub krótki spacer po jedzeniu. Warto również sięgnąć po różnego rodzaju napary, które również mogą przynieść ulgę.

Ten napar pomoże na trawienie

Pamiętam, że w kuchni mojej babci zawsze był mniszek lekarski. Powtarzała ona, że to najlepszy „lek na trawienie” i parzyła z niego napar każdemu, kto potrzebował wsparcia w funkcjonowaniu układu trawiennego. Zioło to pobudza przepływ żółci, co jest niezwykle istotne w trawieniu tłuszczów. Dodatkowo wspomaga także pracę wątroby. Taki napar łagodzi niestrawność i usprawnia trawienie ciężkich posiłków. Pobudza również wydzielanie soków trawiennych i przyspiesza przemianę materii.

Uwaga: osoby, które cierpią na niedrożność dróg żółciowych, kamicę dróg żółciowych, wrzody żołądka lub dwunastnicy, powinny zachować ostrożność i przed stosowaniem mniszka lekarskiego skonsultować się z lekarzem.

Jakie jeszcze właściwości ma mniszek lekarski

Mniszek lekarski ma właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to, że neutralizuje wolne rodniki, których nadmiar w organizmie może być szkodliwy i prowadzić do wielu chorób przewlekłych, a także szybszego starzenia się. Chroni on również wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi toksynami. Działa moczopędnie, przez co może być wykorzystywany na przykład przy problemach z układem moczowym. Wspiera przez to usuwanie szkodliwych substancji z organizmu. Ma także właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu wspiera nasz układ odpornościowy, co jest niezwykle ważne o tej porze roku. Pomaga regulować poziom glukozy we krwi, co może być istotne zwłaszcza w przypadku osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2.

