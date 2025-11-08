Babcia zawsze robiła ten napój na trawienie. Działał cuda, a dziś znów do niego wracam

Zanim sięgniesz po tabletki na trawienie, warto najpierw wypróbować domowe sposoby. Na samym początku dobrze jest wprowadzić drobne zmiany w diecie. Chodzi o jedzenie mniejszych porcji, dokładne przeżuwanie czy unikanie ciężkostrawnych potraw. Dobrym nawykiem jest też picie ciepłej wody z cytryną przed posiłkiem lub krótki spacer po jedzeniu. Warto również sięgnąć po różnego rodzaju napary, które również mogą przynieść ulgę.

Ten napar pomoże na trawienie

Pamiętam, że w kuchni mojej babci zawsze był mniszek lekarski. Powtarzała ona, że to najlepszy „lek na trawienie” i parzyła z niego napar każdemu, kto potrzebował wsparcia w funkcjonowaniu układu trawiennego. Zioło to pobudza przepływ żółci, co jest niezwykle istotne w trawieniu tłuszczów. Dodatkowo wspomaga także pracę wątroby. Taki napar łagodzi niestrawność i usprawnia trawienie ciężkich posiłków. Pobudza również wydzielanie soków trawiennych i przyspiesza przemianę materii.

Uwaga: osoby, które cierpią na niedrożność dróg żółciowych, kamicę dróg żółciowych, wrzody żołądka lub dwunastnicy, powinny zachować ostrożność i przed stosowaniem mniszka lekarskiego skonsultować się z lekarzem.

Jakie jeszcze właściwości ma mniszek lekarski

Mniszek lekarski ma właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to, że neutralizuje wolne rodniki, których nadmiar w organizmie może być szkodliwy i prowadzić do wielu chorób przewlekłych, a także szybszego starzenia się. Chroni on również wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi toksynami. Działa moczopędnie, przez co może być wykorzystywany na przykład przy problemach z układem moczowym. Wspiera przez to usuwanie szkodliwych substancji z organizmu. Ma także właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu wspiera nasz układ odpornościowy, co jest niezwykle ważne o tej porze roku. Pomaga regulować poziom glukozy we krwi, co może być istotne zwłaszcza w przypadku osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2.

