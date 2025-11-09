Rekordowo niska cena masła i kawy przed 11 listopada. Zobacz, gdzie Polacy robią zapasy

Ceny masła są teraz tak niskie, że aż trudno w nie uwierzyć. A jednak. To świetna okazja, by uzupełnić zapasy popularnego smarowidła przed Świętem Niepodległości. Warto z niej skorzystać, bo tak tanio dawno nie było. Sporo zaoszczędzić można również na zakupie dobrej kawy. Sprawdź szczegóły.

Tanie masło, tylko dla „wybranych”

Ceny popularnego smarowidła znacząco obniżyły dwie znane i lubiane sieci handlowe. Lidl objął promocją masło extra marki Pilos. Jeśli kupisz trzy sztuki produktu, za każdą z nich zapłacisz tylko 3 złote i 95 groszy (zamiast 6,99 zł). By skorzystać z obniżki, trzeba zeskanować aplikację Lidl Plus i aktywować specjalny kupon. W ramach opisanej akcji możesz kupić tylko trzy opakowania masła na jeden kupon.

Swoją promocję na masło zorganizowała również Biedronka. Przeceniła Mleczną Dolinę. Kostka tego tłuszczu kosztuje – podobnie jak w Lidlu – 3,95 złotych, ale tylko przy zakupie trzech opakowań. Jeżeli włożysz do koszyka mniej lub więcej sztuk, rabat nie zostanie naliczony. Co więcej, obniżka jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje limit – trzy kostki masła na konto lojalnościowe.

Biedronka przygotowała też akcję rabatową na Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jej warunki są takie same jak w przypadku Mlecznej Doliny, z jedną różnicą – cena produktu jest wyższa. Po obniżce wynosi 4 złote i 99 zł.

Dobre kawy „za grosze” w Lidlu i Biedronce

Lidl obniżył ceny wszystkich kaw występujących w ofercie. Jeśli kupisz dwa opakowania produktu, zapłacisz 60 procent mniej za tańszy spośród wybranych towarów. Możesz je dowolnie mieszać, tworząc różnego rodzaju zestawy. Akcja nie ma narzuconych limitów, ale jest dostępna tylko dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Wymaga zeskanowania aplikacji i aktywacji specjalnego kuponu.

Z kolei członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka mogą kupić taniej kawę mieloną MK Cafe Crema. Teraz jedna paczka kosztuje 13 złotych i 99 groszy, ale obniżka zaczyna obowiązywać dopiero przy zakupie dwóch sztuk. Regularna cena wynosi niespełna 23 złote. Sieć nałożyła na klientów limity. Na jedno konto lojalnościowe nie można kupić więcej niż 4 opakowania kawy.

Kiedy iść na zakupy po tanią kawę i masło?

Wszystkie opisane wyżej promocje – zarówno akcje w Lidlu, jak i w Biedronce – obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się i kończą, w poniedziałek, 10 listopada 2025 roku. Masz więc mało czasu na zakupy.

