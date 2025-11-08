Lekki jak chmurka, delikatny jak marzenie. Ten deser bez pieczenia robi furorę 11 listopada

Długi weekend zbliża się wielkimi krokami. To świetna okazja, by zwolnić i spotkać się z najbliższymi przy stole zastawionym różnymi smakołykami. Nie chodzi wcale o skomplikowane dania czy wykwintne przystawki. Często wystarczy zwykły deser, by stworzyć w domu magiczną atmosferę. Jeśli szukasz pomysłu na słodką przekąskę, która połączy pokolenia, to ten sernik sprawdzi się idealnie. Pracy przy nim tyle, co nic, a w dodatku jest pyszny. Z pewnością przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Jak zrobić prosty deser bez pieczenia?

Święto Niepodległości kojarzy się głównie z rogalami świętomarcińskimi. Ja jednak „idę pod prąd” i na 11 listopada przygotowuję zupełnie inny deser. Nie zagniatam ciasta, nie włączam piekarnika. Na spód z ciastek kładę delikatną masę serową, a całość wieńczę galaretką z owocami. Zrobienie tego przysmaku jest banalnie proste, ale wymaga sporej dozy cierpliwości. Trzeba go kilkakrotnie schłodzić. Czas oczekiwania na deser można jednak całkiem przyjemnie spożytkować. Warto wykorzystać go na przykład na czytanie książek, słuchanie muzyki itp.

Przepis: Sernik „na zimno” z galaretką Nie wymaga wiele pracy, a smakuje jak deser z najlepszej restauracji. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 godz. 45 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 475 w każdej porcji Składniki Na spód: 200 g herbatników czekoladowych lub klasycznych

80 g masła Na masę serową: 500 g twarogu sernikowego z wiaderka

250 ml śmietanki 30%

3 łyżki cukru pudru

2 łyżeczki żelatyny + 3 łyżki gorącej wody

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego Na wierzch: 1 galaretka wiśniowa lub malinowa

300 ml wrzątku

30-60 g owoców leśnych (świeżych lub mrożonych) Sposób przygotowania Szykowanie spoduRozpuść masło. Pokrusz herbatniki za pomocą miksera lub wałka do ciasta. Wymieszaj je z masłem i przełóż do formy, na przykład tortownicy. Dobrze dociśnij. Wstaw spód do lodówki na 15 minut. Robienie masy serowejUbij śmietankę z cukrem pudrem na puszystą masę. Dodaj twaróg i wanilię, zmiksuj do gładkości. Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i ostudź, następnie powoli wlej do masy serowej, cały czas miksując. Wylej na schłodzony spód i odstaw do lodówki na ok. 2 godziny. Wykańczanie sernikaRozpuść galaretkę w 300 ml wrzątku (mniej niż na opakowaniu, by była bardziej zwarta). Gdy zacznie lekko tężeć, wylej ją na wierzch ciasta. Ułóż owoce. Wstaw do lodówki na minimum 3–4 godziny, najlepiej na całą noc.

Sernik „na zimno” z galaretką – przydatne wskazówki

Przygotowywanie tego deseru jest czystą przyjemnością. Naprawdę każdy poradzi sobie z tym zadaniem, nawet jeśli na co dzień omija kuchnię szerokim łukiem i nie ma dużego doświadczenia w gotowaniu. Wystarczy zadbać o kilka szczegółów.

Najważniejsze to dobrze schłodzić śmietankę przed ubijaniem. Dzięki temu masa serowa zyska odpowiednią konsystencję. Nie należy zapominać też o żelatynie – powinna być dokładnie rozpuszczona i lekko przestudzona. Jeśli dodasz do twarogu gorący płyn, powstaną nieapetyczne grudki. Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – ten deser musi spędzić sporo czasu w lodówce, zanim trafi na stół. Trzy godziny to absolutne minimum, a najlepiej chłodzić go przez całą noc.

