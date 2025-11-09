Niepozorny deser z PRL-u wraca do łask. Naukowcy potwierdzają: działa jak tarcza dla organizmu

Wygląda niepozornie. Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ot, kolejny prosty deser, jakich wiele. A jednak te przysmak jest wyjątkowy. Skrywa w sobie bowiem wiele cennych właściwości. W czasach „żelaznej kurtyny” mało kto zdawał sobie z tego sprawę. Dziś kisiel z żurawiny powoli wraca do łask i coraz częściej gości na stołach, choć wciąż przegrywa w rankingu popularności z budyniem czy galaretką. Warto sobie jednak o nim przypomnieć. Sprawdź dlaczego.

Jak kisiel żurawinowy działa na organizm?

Żurawinę od dawna wykorzystywano do łagodzenia różnego rodzaju dolegliwości. Współcześnie prowadzone badania potwierdzają cenne właściwości tego wyjątkowego przysmaku. Zwracają na nie uwagę ekspertki z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Agata Stobnicka oraz Małgorzata Gniewosz. Swoje spostrzeżenia zawarły w artykule pod tytułem „Możliwości wykorzystania właściwości żurawiny (Oxycoccus) we współczesnej medycynie”.

Szerokie możliwości lecznicze owoców żurawiny i ich wykorzystania w medycynie wiążą się z bogatym składem chemicznym zawartego w nich soku. Pomimo niskiej kaloryczności owoce te zawierają duże ilości witamin, soli mineralnych, błonnika oraz związków bioaktywnych, które warunkują działanie przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe wyciągów i ekstraktów żurawinowych – czytamy we wskazanym opracowaniu.

Żurawina okazuje się – jak podkreślają specjalistki – nie tylko w leczeniu i profilaktyce zakażeń dróg moczowych. Składniki obecne w tym przysmaku utrudniają bakteriom przyczepianie się do szkliwa zębów. Dzięki temu mogą odegrać istotną rolę w zapobieganiu chorobom jamy ustnej i próchnicy. Podobny efekt zaobserwowano w przypadku bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnych za powstawanie wrzodów żołądka. Żurawina nie eliminuje tych drobnoustrojów, ale utrudnia im osadzanie się na błonie śluzowej żołądka. W rezultacie może wspierać ochronę przed infekcją.

Warto też zaznaczyć, że żurawina – jako bogate źródło błonnika – wspomaga również mikrobiotę jelit i rozwój pożytecznych bakterii bytujących w układzie pokarmowym. Pośrednio reguluje również perystaltykę jelit, dzięki czemu łagodzi dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład zaparcia czy wzdęcia.

Jak zrobić kisiel z żurawiny?

Przygotowanie tego przysmaku nie nastręcza zbyt wielu trudności. Warto go zrobić, bo może realnie wesprzeć funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza gdy wprowadzimy go do diety razem z innymi formami żurawiny, na przykład sokiem. Trzeba przy tym pamiętać, że wspomniany deser nie zastąpi leków. Nie jest też wskazany dla każdego. Powinny na niego uważać zwłaszcza osoby z chorobą refluksową żołądka.

Przepis: Kisiel z żurawiny

Składniki:
300 g żurawiny (świeżej lub mrożonej)

500 ml wody

1-2 łyżki miodu lub innego słodzika (opcjonalnie)

ok. 1 łyżka skrobi ziemniaczanej Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZagotuj żurawinę w 400 ml wody. Gotuj kilka minut, aż owoce się rozpadną. Następnie przetrzyj je przez sitko lub zmiksuj, gdy nieco ostygną. Łączenie składnikówW osobnej misce rozpuść skrobię w 100 ml wody. Potem wlej ją do żurawinowej masy i gotuj całość do momentu aż zgęstnieje (około minuty). Podawanie deseruKisiel przelej do miseczek. Możesz wrzucić do niego inne owoce jagodowe. Gdy przestygnie, dodaj miód (opcjonalnie).

Co jeszcze potrafi żurawina?

Żurawina wykazuje również silne właściwości antyoksydacyjne. Przypominają o nich ekspertki z Politechniki Gdańskiej – Monika Baranowska oraz Agnieszka Bartoszek – w artykule zatytułowanym „Antyoksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości bioaktywnych fitozwiązków żurawiny”. Jak zauważają specjalistki, kwasy fenolowe zawarte w przysmaku neutralizują wolne rodniki i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Tym samym mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce wielu schorzeń cywilizacyjnych, między innymi miażdżycy, nadciśnienia czy nowotworów.

Rośnie liczba doniesień wskazujących, że flawonoidy zawarte w żurawinie mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, głównie przez zwiększanie odporności lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) na utlenianie, [...] zmniejszanie agregacji płytek krwi, przeciwdziałanie powstawaniu zakrzepów, zapobieganie stanom zapalnym oraz działanie obniżające ciśnienie krwi – czytamy w przywołanej pracy.

