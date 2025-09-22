Dietetyk zdradza, po jakie tłuszcze zawsze sięga w Biedronce. Niektóre wybory naprawdę zaskakują

Tłuszcze są niezbędnym elementem w naszej diecie, jednak kluczowe jest rozróżnianie ich rodzajów. Za szkodliwe uważa się tłuszcze trans. Zwiększają one ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i podnoszą poziom złego cholesterolu (LDL), obniżając również poziom dobrego (HDL). Negatywnie na nasze zdrowie wpływa także nadmiar tłuszczów nasyconych. Warto natomiast sięgać po tłuszcze nienasycone, które wspierają pracę serca i mózgu. Znajdziemy je m.in. w rybach morskich, olejach roślinnych, migdałach, orzechach, nasionach, pestkach czy awokado.

Źródła zdrowych tłuszczów z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu zauważył, że niektórych źródeł tłuszczu nie powinno się eliminować ze swojej diety. Jednym z przedstawionych produktów, które warto kupić w Biedronce, jest zdrowe masło – dokładnie chodzi o masło z migdałów marki „Go Active”.

Lubię to z migdałów. Tutaj mamy prażone migdały 100%, 54 g tłuszczu na 100 g produktu i 27 g białka – wyjaśnił specjalista.

Ekspert poleca też zakup orzechów, jednak przestrzega przed ich nadmiernym spożyciem, ponieważ są one dość kaloryczne – mają około 500–600 kcal na 100 g produktu. Jest to zdrowa przekąska, ale – jak zauważa dietetyk – 30 g orzechów na dzień będzie odpowiednią porcją. Specjalista od zdrowego odżywiania poleca kupić w Biedronce również tłuste ryby morskie.

Poza tłuszczem są też bogate w białko, a zawarty w nich tłuszcz to w dużej mierze długołańcuchowe omega-3 o działaniu przeciwzapalnym – powiedział.

Dodał, że takie ryby są również świetnym źródłem witaminy D i jodu. Przykładowo, 100 g łososia dostarcza 14 g tłuszczu. W Biedronce możesz sięgnąć na przykład po łososia wędzonego na zimno w plastrach marki „Marinero”. Pamiętaj, że zaleca się spożywać ryby 2–3 razy w tygodniu. Do koszyka warto zapakować także siemię lniane, które jest bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Koniecznie zobacz, jak przygotować siemię lniane, by najlepiej zadziałało.

Zadbaj też o to, by w twojej diecie znalazło się awokado – źródło jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dr Michał Wrzosek podkreślił, że olej z awokado to również dobry tłuszcz, zarówno do smażenia, jak i na zimno. Ekspert poleca także zakup oliwy, jednak radzi uważać, ponieważ jedna mała łyżeczka to aż 50 kcal. Jest dobra do smażenia, a także „na zimno” – do sałatek.

Jakie są inne dobre źródła tłuszczu?

Poza popularnymi tłuszczami pochodzenia roślinnego, które zostały wymienione przez dietetyka, warto sięgnąć także po pestki dyni i słonecznika oraz ziarna sezamu. Zawierają one kwasy tłuszczowe, w tym kwasy omega-6 i – w mniejszym stopniu – omega-3, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wpływają także na zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dodatkowo, pestki i ziarna zawierają witaminę E, która działa jako przeciwutleniacz, a także magnez i cynk.

Takie pestki świetnie sprawdzają się jako chrupiący element sałatek. Można je wcześniej delikatnie podprażyć na suchej patelni. Często dodaje się je też do domowego chleba czy bułek, a także do kremowych zup lub risotto.

