Robię je, gdy mam ochotę na coś ciepłego i słodkiego. Placuszki Bosackiej pachną obłędnie

Różnego rodzaju placuszki są uniwersalną i pyszną propozycją na każdą porę dnia. Idealnie sprawdzą się na śniadanie czy kolację, ale będą też pyszną przekąską. Śmiało możesz je podać także jako deser. Można zaserwować je ze świeżymi owocami, czekoladą, nutellą, miodem lub syropem klonowym. Gdy są jeszcze ciepłe, będą cudownie smakować z gałką lodów.

Przepis na placki śliwkowo-piernikowe

Jesienią, gdy trwa sezon na śliwki, warto wykorzystać właśnie te owoce do przygotowania pysznych placuszków. Katarzyna Bosacka opublikowała na swoim Instagramie przepis na placuszki śliwkowo-piernikowe na maślance. Idealnie łączą smak owoców z korzennymi nutami piernika. Ich przyrządzenie jest naprawdę bardzo łatwe i dość szybkie. Możesz zrobić też pyszne ciasto ze śliwkami, do którego nie potrzebujesz nawet miksera.

Przepis: Placuszki śliwkowo-piernikowe Te placuszki to hit w moim domu. Też je koniecznie zrób. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 99 w każdej porcji Składniki 1 jajko

pół opakowania maślanki

4 czubate łyżki mąki żytniej

pół łyżeczki proszku do pieczenia

około 3 łyżeczek przyprawy do piernika

10 pokrojonych śliwek

olej rzepakowy do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWymieszaj jajko i maślankę, a następnie dodaj mąkę, proszek do pieczenia, przyprawę do piernika i śliwki pokrojone w drobną kostkę. Smażenie plackówRozgrzej olej rzepakowy i nakładaj masę łyżką. Placki smaż z obu stron do momentu, aż się zarumienią.

Dlaczego warto jeść maślankę?

Jednym z podstawowych składników tych placków jest maślanka. Jej lekko kwaskowaty smak doskonale balansuje słodycz śliwek i aromat piernikowych przypraw. Nie tylko sprawia, że są cudownie lekkie, ale też nadaje im wielu walorów odżywczych. Jest to fermentowany napój mleczny, a więc zawiera żywe kultury bakterii. Wspiera to zdrowie mikroflory jelitowej, co przekłada się z kolei na lepsze trawienie, a także na wsparcie odporności. Dodatkowo jest to produkt lekkostrawny, a więc może znaleźć się w diecie większości z nas. Jest również źródłem wapnia i fosforu, które są kluczowe dla zdrowia kości i zębów. Zawiera także witaminy z grupy B, ważne dla naszego układu nerwowego. Maślanka jest też niskokaloryczna, dlatego będzie dobrym wyborem dla osób na diecie odchudzającej.

Maślankę, poza dodaniem jej do placuszków, możesz wykorzystać też na wiele innych sposobów. Świetnie sprawdzi się „solo” jako orzeźwiający napój, ale możesz dodawać ją także do smoothie i koktajli. Jest także odpowiednia do różnych wypieków, ale również do zup czy marynat.

Czytaj też:

Ta bułka z Biedronki to złoto dla jelit i sylwetki. Dietetyk zdradza, dlaczego warto jeść ją codziennieCzytaj też:

Tak Polki odchudzały się w PRL-u. Dietetyk: ten sposób nadal działa i to bez wyrzeczeń