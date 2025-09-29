Nie możesz schudnąć mimo starań? Dietetyk podaje 3 powody. Sprawdź!

Nieskuteczne odchudzanie bywa bardzo frustrujące. Zastój wagi jest jednak częstym problemem podczas redukcji, nawet wtedy, gdy regularnie ćwiczymy i ściśle trzymamy się diety. Warto wiedzieć, co odpowiada za taki stan, by móc skutecznie z tym walczyć. Dietetyk Miłosz Drozd opublikował na Instagramie wpis, w którym wytłumaczył, co może być przyczyną takich trudności podczas odchudzania.

Co jest przyczyną zastoju wagi na redukcji?

Jak tłumaczy dietetyk, jednym z powodów są adaptacje metaboliczne. Chodzi o to, że podczas odchudzania nasze ciało adaptuje się do panujących warunków.

Dostarczasz mniej energii, więc ciało naturalnie będzie zaczynało zmniejszać wydatkowanie energii w ciągu dnia, np. na spontaniczną aktywność fizyczną. Ilość kalorii wskazująca na deficyt podczas odchudzania, po kilku miesiącach może być zerem kalorycznym – wyjaśnia ekspert.

Specjalista dodał, że podczas odchudzania tracimy również masę ciała, dlatego z czasem nasza podstawowa przemiana materii spada. Ważymy mniej, ale też przepalamy coraz mniejsze ilości kalorii podczas każdej aktywności w ciągu dnia. Podsumowując: ważymy coraz mniej, więc nasze wydatki na podstawową oraz całkowitą przemianę materii się zmniejszają.

Niekiedy w tym wypadku trzeba dokonać korekt w diecie oraz treningu, ale nie zawsze. Brak spadku masy ciała nie musi od razu oznaczać braku progresu – zaznacza ekspert.

Inne powody braku efektów odchudzania

Dietetyk zwraca też uwagę, że powodem zastoju wagi na redukcji może być retencja wody.

Waga nigdy nie spada liniowo podczas odchudzania, dlatego warto wziąć pod uwagę średnią tygodniową wagi, która i tak nie zawsze musi się zmniejszać – tłumaczy.

Kobiety powinny wziąć pod uwagę też fazę cyklu menstruacyjnego, w której się znajdują. Dodatkowo wpływ może mieć ilość stresu w ciągu dnia, sen czy dobór pokarmów. Magazynowanie wody maskuje efekty odchudzania. Kolejnym powodem jest budowanie mięśni. Jeśli w trakcie odchudzania rozpocząłeś również trening siłowy, to istnieje możliwość budowy mięśni podczas tego procesu. Trzeba pamiętać o tym, że osoby początkujące w łatwy sposób budują masę mięśniową.

