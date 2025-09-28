Ekspert: te produkty musisz mieć w kuchni Działają przeciwzapalnie i chronią serce

Żeby wspierać swoje zdrowie, wcale nie musimy sięgać po „wymyślne” lub drogie specyfiki. Trzeba mądrze dokonywać codziennych wyborów żywieniowych. Okazuje się, że klucz do lepszego samopoczucia i profilaktyki wielu chorób może tkwić w niepozornych dodatkach do posiłków. Ważne jest, by w diecie znalazły się produkty o działaniu przeciwzapalnym, które — choć często pomijane — mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Te antyzapalne produkty poleca specjalista

Dietetyk Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym wymienił antyzapalne produkty, które powinny znaleźć się w jadłospisie każdego z nas.

Wiele potraw i napojów, które na co dzień spożywamy, to dobra możliwość do przemycenia w swojej diecie wielu wartościowych dla zdrowia dodatków – powiedział specjalista.

Jednym z takich dodatków są goździki. Pomagają one obniżyć poziom glukozy we krwi, redukują poziom trójglicerydów, a do tego mają silne właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Działają też ochronnie na wątrobę, nerki i żołądek. Możesz je na przykład dodać do herbaty lub kawy. Kolejnym produktem, po który warto sięgnąć, jest suszona żurawina. Obfituje w silne przeciwutleniacze. Dietetyk dodał, że poprawia ona też nasze krążenie.

W jednym z badań jego autorzy dowiedli, że regularne spożywanie suszonej żurawiny usprawnia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Do tego, jak się okazuje, łagodnie obniża ona skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi – powiedział.

Produktem, który także powinien znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie, jest inulina. Jest to składnik z grupy fruktooligosacharydów, który naturalnie występuje w roślinach takich jak topinambur, mniszek lekarski, cykoria, łopian, czosnek, cebula. Można też dostać ją w formie sproszkowanej. Warto mieć ją zawsze pod ręką i dodawać do różnych posiłków. Ma bardzo szerokie działanie zdrowotne. Przede wszystkim odżywia dobre bakterie, które zamieszkują nasz przewód pokarmowy, powodując ich wzrost. Jej regularne stosowanie obniża także poziom trójglicerydów oraz stężenie glukozy. Jeśli zdecydujesz się na inulinę w formie sproszkowanej – jej optymalne dzienne spożycie powinno wynosić od 2 do 4 łyżeczek. Możesz ją dodawać do różnych napojów, ale też posiłków.

Co jeszcze warto włączyć do diety?

Dodatkiem, po który należy sięgać jak najczęściej, są też orzechy włoskie. Można z nich zrobić pastę orzechową. Wystarczy zmiksować orzechy z odrobiną ulubionego oleju.

Przeprowadzone badania pokazują wprost, że osoby sięgające regularnie po orzechy mają aż o 34 procent mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową i jednocześnie mają mniejsze ryzyko pojawienia się udaru mózgu o 10 procent – powiedział dietetyk.

Dodał, że osoby, których dieta obfituje w orzechy, rzadziej o 25 procent umierają przedwcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Kolejnym, niepozornym dodatkiem do potraw jest zwykły przecier pomidorowy. Jak wyjaśnił specjalista, jest to skoncentrowane źródło likopenu, o wiele lepsze niż świeże pomidory. Ten składnik chroni nas przed chorobą wieńcową, udarem i przedwczesną śmiercią z powodu chorób układu krążenia. Dodatkowo zapobiega starzeniu się skóry, blokuje rozkład kości, a w konsekwencji przyczynia się do tego, że dłużej pozostają one mocne.

Innym, ciekawym dodatkiem, który warto włączyć do swojej diety, jest spirulina, czyli – jak wyjaśnił dr Bartosz Kulczyński – zielono-niebieska alga sprzedawana w formie proszku. Poprawia ona nasze zdrowie metaboliczne, zapobiega nadciśnieniu (lub wspomaga jego leczenie). Jej spożywanie pozwala też zredukować poziom cukru we krwi, a do tego wzmacnia odporność.

