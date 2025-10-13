Waga stoi w miejscu? Lekarz zdradza 3 proste triki, dzięki którym w końcu zobaczysz efekty

Zdarza się, że mimo stosowania diety i ćwiczeń fizycznych nie widzimy efektów odchudzania. Taki stan bywa frustrujący, a dodatkowo tracimy motywację. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ograniczenie kalorii to jednak nie wszystko. Niezwykle ważne jest też to, co jemy. Okazuje się bowiem, że można wspomóc proces odchudzania prostymi, ale bardzo skutecznymi metodami.

Jak szybciej schudnąć? Rady specjalisty

Jeśli jesz niewiele, a waga stoi w miejscu albo spada, ale w niezwykle wolnym tempie, to koniecznie skorzystaj ze wskazówek specjalisty. Dr Marek Skoczylas opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, co dokładnie zrobić, by łatwiej było osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Są to też dobre rady dla osób, które po prostu chcą zachować prawidłową masę ciała.

Specjalista wyjaśnił, jakie dokładnie produkty należy wprowadzić do swojej diety odchudzającej, żeby zwiększyć uczucie sytości, wydłużyć czas trawienia i pobudzić spalanie tkanki tłuszczowej. Jednym ze sposobów jest picie wody przed posiłkiem.

Masa badań wykazała, że spożycie 500 ml wody przed każdym posiłkiem (czyli około dwóch szklanek) przyczynia się do wzrostu uczucia sytości, a w rezultacie zmniejsza spożycie energii z tego posiłku – powiedział ekspert.

Żeby zwiększyć uczucie sytości i ograniczyć podjadanie, lekarz poleca również włączenie do diety rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Chłonie on wodę „jak gąbka”, tworząc przy tym coś w rodzaju gęstego żelu, który pęcznieje w żołądku. Zwiększa swoją objętość i objętość treści żołądkowej, dając nam uczucie sytości na dłużej.

Jak czytamy w metaanalizie aż 12 badań klinicznych, trwających od 2 do 17 tygodni, włączenie błonnika rozpuszczalnego do diety zmniejszyło masę ciała o 2,5 kg – wyjaśnia.

Przykładem takiego błonnika rozpuszczalnego, który każdy z nas może włączyć do swojej diety – i zdaniem specjalisty jest on najlepszy – to babka płesznik (znana też pod nazwą psyllium). Może to być też inulina oraz beta-glukany, które występują w owsie oraz w jęczmieniu.

Co jeszcze jeść podczas odchudzania?

Kolejnym produktem, który może wspomóc proces odchudzania, jest siemię lniane. Ono również przyczynia się do zwiększenia uczucia sytości. Obecny w nim śluz lniany pęcznieje na skutek kontaktu z wodą.

Otóż wiele badań dowiodło, że codzienne spożycie zaledwie 30 gramów siemienia lnianego pozwala obniżyć masę ciała o około 1 kilogram na 3 miesiące – wyjaśnił.

I choć może to nie jest jakiś imponujący wynik, to jest to bardzo dobry rezultat, jak na tak łatwy sposób. Ekspert zaznaczył też, że stosując: wodę przed posiłkiem, błonnik pokarmowy i siemię lniane, efekt może być naprawdę świetny.

Trzeba pamiętać o tym, że siemię lniane ma jednak znacznie więcej dobroczynnych właściwości. Między innymi jest wsparciem dla układu pokarmowego. Działa łagodząco i ochronnie w przypadku zapalenia żołądka i jelit, ale również choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz refluksu żołądkowo-przełykowego. Korzystnie wpływa na układ krążenia, ponieważ przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu. Ma też działanie antyoksydacyjne.

Czytaj też:

Rano robię te placuszki z serka wiejskiego i jabłka. Pachną cynamonem, są mięciutkie i znikają w minutę